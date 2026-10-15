جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان، روز پنجشنبه جزئیات اجرای طرح جدید افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و نحوه شناسایی و ثبت‌نام مشمولان این طرح در استان را تشریح کرد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح اظهار داشت: شناسایی مشمولان از طریق تطبیق هوشمند اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و کارپوشه اقتصادی ایرانیان انجام می‌شود و فرآیند تأمین منابع مالی و پرداخت اعتبار به ذی‌نفعان نیز با محوریت سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.

سه گروه مشمول دریافت اعتبار کالابرگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تشریح گروه‌های هدف این طرح، اظهار کرد: مشمولان در سه گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند.

به گفته توصیفیان، گروه نخست شامل اعضای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است.

گروه دوم، افرادی را در بر می‌گیرد که از سوی این دو نهاد حمایتی به‌عنوان نیازمند شناسایی شده‌اند، اما به‌صورت مستقیم تحت پوشش دائمی قرار ندارند؛ از جمله افرادی که در نوبت دریافت حمایت هستند یا از کمک‌های موردی استفاده می‌کنند.

وی افزود: گروه سوم شامل سرپرستان خانواری است که فاقد خودرو و ملک هستند و مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده، معادل درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان، است.

زمان‌بندی شارژ اعتبار کالابرگ بر اساس کد ملی

توصیفیان در ادامه به زمان‌بندی اعلام‌شده برای شارژ اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول اشاره کرد و گفت: تاریخ واریز اعتبار بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار تعیین شده است.

بر اساس جدول اعلام‌شده، زمان شارژ اعتبار به شرح زیر است:

رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲: پانزدهم هر ماه

رقم آخر کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶: بیست‌وپنجم هر ماه

رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹: پنجم ماه بعد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین درباره مهلت استفاده از اعتبار گفت: خانوارهای مشمول می‌توانند اعتبار تخصیص‌یافته هر ماه را تا پایان ماه بعد مصرف کرده و خرید خود را انجام دهند.

افزایش اعتبار از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

وی درباره افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ توضیح داد: برای اعتبار مربوط به مهرماه، فرآیند خوداظهاری با هدف افزایش اعتبار از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اجرا شده و شارژ اولیه نیز انجام گرفته است.

توصیفیان افزود: خانوارهایی که پیامک رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انجام خوداظهاری برای آن‌ها ارسال شده است، باید برای تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.

نحوه ثبت‌نام و تکمیل فرم خوداظهاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان درباره شیوه ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط اظهار کرد: متقاضیان باید به سامانه هوشمند خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند و پس از تأیید محل سکونت، به شش پرسش درج‌شده در فرم خوداظهاری پاسخ دهند.

وی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار، برنامه اعلام‌شده را به این شرح بیان کرد:

رقم آخر ۰ و ۱: چهارشنبه ۲۲ مهرماه

رقم آخر ۲، ۳ و ۴: پنجشنبه ۲۳ مهرماه

رقم آخر ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹: جمعه ۲۴ مهرماه

اطلاع‌رسانی درباره بازنگری اطلاعات خانوارها

توصیفیان با اشاره به درخواست برخی سرپرستان خانوار برای بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات، تصریح کرد: نحوه رسیدگی به این درخواست‌ها پس از اجرای مرحله نخست طرح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده، مراحل مربوط به خوداظهاری را از مسیرهای رسمی دنبال کنند و در صورت وجود ابهام، از طریق سامانه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر موضوع باشند تا فرآیند اجرای طرح با اختلال مواجه نشود.