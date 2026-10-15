به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی، کاهش مراجعه های حضوری و تسریع در ارائه خدمات، امکان صدور و پذیرش ضمانت الکترونیک در مراجع قضایی استان خوزستان فراهم شده است و تاکنون نمونه‌های موفق آن در اهواز به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به مزایای این سامانه افزود: در شیوه سنتی، فرآیند تودیع وثیقه مستلزم نامه‌نگاری‌های زمان‌بر و حضور فیزیکی ضامن بود، اما در بستر سامانه ضمانت الکترونیک، تمامی مراحل استعلام، احراز صلاحیت ضامن و صدور قرار قبولی وثیقه به‌صورت کاملاً سیستمی، برخط و در کمترین زمان ممکن انجام می‌پذیرد.

وی توضیح داد: بهره‌گیری از این سامانه علاوه بر صیانت از کرامت انسانی مراجعه کنندگان و پیشگیری از اطاله دادرسی، گامی بسیار مؤثر در جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت است و نکته حائز اهمیت اینکه، این ضمانت‌ها در وقت غیراداری و از طریق شعب کشیک مراجع قضایی استان انجام گرفته که نشان‌دهنده کارآمدی سرویس‌های الکترونیک است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با اتصال برخط مراجع قضایی به پایگاه‌های اطلاعاتی و تسهیل فرآیندها، خدمات قضایی با بالاترین دقت، شفافیت و سرعت به مردم خوزستان ارائه خواهد شد و این شیوه در تمامی شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر استان توسعه می‌یابد.