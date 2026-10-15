سردار نقدی: ایمان مردم عامل اصلی پیروزی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی بعدازظهر پنجشنبه در اجتماع جان‌فدایان ایران در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای کشور، اظهار کرد: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود، معنای تازه‌ای به شرافت، آزادگی و پایداری بخشیده و الگوی جدیدی از مقاومت را به جهانیان معرفی کرده است.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات مردمی افزود: ملت ایران با ایمان و وفاداری به عهد خود با خداوند، در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستاد و با مقاومت خود، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به اهداف اعلام‌شده دشمن در جنگ اخیر بیان کرد: براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران از جمله اهدافی بود که دشمن دنبال می‌کرد، اما ناکامی در تحقق این اهداف از همان روزهای نخست آشکار شد و در ادامه، ضربات سنگینی به توان نظامی دشمن وارد آمد.

ایمان مردم؛ عامل اصلی ناکامی دشمن

نقدی با تأکید بر اینکه قدرت واقعی ملت ایران فراتر از تجهیزات و امکانات نظامی است، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند ناکامی‌های خود را به کمبود تسلیحات نسبت دهد، در حالی که عامل اصلی پیروزی ملت ایران، ایمان، اعتقاد و روحیه فداکاری رزمندگان و مردم است.

وی با اشاره به تفاوت روحیه نیروهای ایرانی و نیروهای دشمن گفت: رزمندگان ایرانی با اعتقاد به آرمان‌های دینی و الگوگیری از شخصیت‌هایی همچون حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع)، در میدان حضور دارند و همین ایمان و باور، انگیزه آنان را برای دفاع از کشور تقویت می‌کند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را نمونه‌ای از این روحیه دانست و افزود: فرماندهانی که بدون چشمداشت مادی و تنها برای رضای خدا در جبهه‌ها حضور یافتند، الگوهای ماندگاری از ایثار و اخلاص برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشتند.

ساده‌زیستی و روحیه بسیجی؛ ویژگی فرماندهان انقلاب

نقدی با اشاره به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس درباره آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای گفت: به روایت یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، ایشان پس از پایان جنگ، لباس بسیجی خود را برای استفاده رزمنده‌ای دیگر بازگرداند و مبلغی را نیز که احتمال می‌داد بابت استفاده از امکانات بیت‌المال بدهکار باشد، پرداخت کرد.

وی این خاطره را نشانه‌ای از روحیه بسیجی و ساده‌زیستی دانست و تأکید کرد: آنچه ایمان رزمندگان را تقویت می‌کند، مشاهده همین روحیه اخلاص، مسئولیت‌پذیری و پایبندی عملی به ارزش‌ها در میان فرماندهان است.

مردم ایران پرچمدار آزادگی در جهان هستند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به بازتاب تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: ملت ایران امروز به‌واسطه ایستادگی و مقاومت خود، به‌عنوان پرچمدار آزادگی و دفاع از حقیقت شناخته می‌شود و این حضور، توجه ملت‌های مختلف جهان را به خود جلب کرده است.

نقدی با اشاره به مخالفت‌های بین‌المللی با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: تحولات اخیر نشان داده است که رویکردهای سلطه‌طلبانه با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و ایستادگی ملت ایران در این میان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به نقش ایمان و روحیه فداکاری در تاریخ معاصر ایران گفت: برای شناخت روحیه ایثار مردم ایران، علاوه بر مرور حماسه‌های تاریخی همچون نهضت میرزا کوچک‌خان و دوران دفاع مقدس، می‌توان به فداکاری‌هایی اشاره کرد که در حوادث و درگیری‌های اخیر از سوی رزمندگان و کادر درمان به نمایش گذاشته شده است.

مردم با حضور مستمر، مسیر پیروزی را ادامه دهند

نقدی با اشاره به حضور چندین‌روزه مردم در اجتماعات مردمی و اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم ایران با باور به مسیر خود و ایستادگی در صحنه، نشان داده‌اند که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هایشان مصمم هستند.

وی با اشاره به محاسبات نظامی و پیامدهای احتمالی گسترش درگیری‌ها گفت: دشمن به دلیل هزینه‌های سنگین و پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر، با محدودیت‌ هایی در تصمیم‌گیری نظامی روبه‌رو است و در چنین شرایطی، تلاش می‌کند از ابزارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی برای تأثیرگذاری بر فضای داخلی ایران استفاده کند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران تأکید کرد: دشمن امیدوار است از طریق فشارهای اقتصادی و ایجاد مشکلات برای مردم، اراده ملی را تضعیف کند، اما ملت ایران با حفظ انسجام و حضور آگاهانه در صحنه، این محاسبات را ناکام خواهد گذاشت.