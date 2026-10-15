شاهرخی​​​​​​​: حفظ کرامت و تأمین مطالبات قانونی پرستاران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، در پیامی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، ضمن تبریک این مناسبت، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های پرستاران و مدافعان سلامت، به‌ویژه در استان لرستان، قدردانی کرد.

حضرت زینب (س)، الگویی از ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری

شاهرخی در این پیام با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری (س) اظهار داشت: پنجم جمادی‌الاول، سالروز میلاد فرخنده عقیله بنی‌هاشم، بانویی بزرگ و الگوی ایمان، عفاف، بصیرت و آزادگی است که با برخورداری از فضایل اخلاقی و معنوی، فصل درخشانی از تاریخ صبر، پاکدامنی و مسئولیت‌پذیری را رقم زد.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) الگویی بی‌بدیل برای نسل‌های مختلف به شمار می‌رود، افزود: آن حضرت با آگاهی‌بخشی و تبیین حقیقت، پیام آزادگی، عزت و حق‌طلبی را به گوش تاریخ رساند و با کلام آگاهانه و استوار خود، نقشی اثرگذار در پاسداری از حقیقت ایفا کرد.

پرستاران؛ ادامه‌دهندگان مسیر خدمت و ایثار

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به تقارن میلاد حضرت زینب (س) با روز پرستار، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تکریم جایگاه پرستاری و قدردانی از تلاش‌های فعالان این عرصه دانست.

وی تصریح کرد: پرستاران با الهام از سیره نورانی حضرت زینب (س)، در مسیر خدمت به همنوعان، تسکین آلام بیماران و صیانت از سلامت جامعه گام برمی‌دارند و با حضور دلسوزانه خود، امید و آرامش را به بیماران و خانواده‌های آنان هدیه می‌کنند.

شاهرخی همچنین با اشاره به کارنامه جامعه پرستاری ایران اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، فداکاری‌های این قشر را شایسته تقدیر دانست و یادآور شد: حضور مؤثر پرستاران در دوران هشت سال دفاع مقدس، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان در دوران همه‌گیری کرونا و مجاهدت‌هایشان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جلوه‌هایی از تعهد حرفه‌ای، عشق به میهن و پایبندی به ارزش‌های انسانی و اسلامی است.

تأکید بر تأمین مطالبات قانونی و امنیت شغلی پرستاران

امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر نقش ممتاز پرستاران در نظام سلامت، حفظ شأن، منزلت و کرامت حرفه‌ای آنان را ضرورتی اساسی برشمرد و گفت: پرداخت به‌موقع و عادلانه حقوق و مزایا، تأمین مطالبات قانونی، توجه به دشواری‌های محیط کار، حمایت از امنیت شغلی و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز برای انجام مطلوب وظایف حرفه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه، آرامش و توان خدمت‌رسانی پرستاران را افزایش دهد.

وی افزود: جامعه پرستاری همواره مطالبات خود را در راستای منافع ملی و به دور از هجمه بدخواهان ملت، از مسیرهای قانونی پیگیری می‌کند.

قدردانی از پرستاران و مدافعان سلامت لرستان

شاهرخی در بخش دیگری از پیام خود ابراز امیدواری کرد که در پرتو الطاف الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، زمینه خدمت‌رسانی شایسته‌تر به مردم در ابعاد مختلف فراهم شود و ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از کرامت انسانی و تربیت نیروهای متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان در پایان، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، از مجاهدت‌های خالصانه تمامی پرستاران و مدافعان سلامت ایران اسلامی، به‌ویژه در استان لرستان، و همچنین خانواده‌های صبور و فداکار آنان قدردانی کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه پرستاری، از درگاه خداوند متعال برای همگان توفیق روزافزون و سربلندی در مسیر خدمت صادقانه به مردم مسئلت کرد.