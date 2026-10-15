به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان بروجرد ظهر پنج شنبه با محوریت بررسی وضعیت بازار مرغ، تعیین نرخ‌نامه و ساماندهی نانوایی‌های آزادپز برگزار شد و در آن، مجموعه‌ای از تصمیمات برای پیگیری وضعیت تأمین و توزیع مرغ و تقویت نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی اتخاذ شد.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: وضعیت بازار مرغ و موضوع تعیین نرخ‌نامه در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای جمع‌بندی نهایی و اعلام نرخ‌نامه مصوب، جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان برگزار شود.

بررسی وضعیت بازار مرغ و تعیین نرخ‌نامه

مریم عمادی‌پور، با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره نرخ‌نامه باید پس از بررسی گزارش‌های تحلیلی دستگاه‌های نظارتی انجام شود، افزود: برگزاری نشست تکمیلی با حضور فرماندار، زمینه جمع‌بندی نهایی موضوع و اعلام نرخ‌نامه مصوب را فراهم می‌کند.

این موضوع با هدف ساماندهی وضعیت بازار مرغ و مشخص‌شدن چارچوب مصوب قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش روزانه مجوزهای انتقال مرغ زنده

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه بروجرد همچنین از تعیین تکلیف وظایف اداره دامپزشکی در زمینه نظارت بر انتقال مرغ زنده خبر داد و گفت: اداره دامپزشکی موظف است گزارش روزانه مجوزهای انتقال مرغ زنده به کشتارگاه‌های داخل استان را ارائه کند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، ارائه مستمر این گزارش‌ها با هدف پیگیری روند انتقال مرغ زنده و فراهم‌شدن امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت این بخش از زنجیره تأمین دنبال خواهد شد.

تأکید بر اولویت خرید از مرغداران بومی

عمادی‌پور با اشاره به نقش تولیدکنندگان محلی در تأمین بازار مرغ شهرستان، تصریح کرد: کشتارگاه مرغ باید در فرآیند خرید، اولویت را به مرغداران بومی اختصاص دهد و حمایت از تولیدکنندگان را در محاسبه سود زنجیره تأمین مدنظر قرار دهد.

این موضوع از دیگر محورهای مطرح‌شده در نشست کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان بروجرد بود که بر ضرورت توجه به ظرفیت تولید داخل استان و حمایت از مرغداران بومی تأکید دارد.

ساماندهی نانوایی‌های آزادپز و تقویت نظارت‌ها

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه بروجرد در ادامه، تهیه فهرست نانوایی‌های آزادپز را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: اداره غله و اتحادیه نانوایان موظف شده‌اند فهرست نانوایی‌های آزادپز شهرستان را تهیه کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شد از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری امور و تقویت نظارت بر فعالیت این واحدها استفاده شود.

بر این اساس، شناسایی و فهرست‌برداری از نانوایی‌های آزادپز و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این بخش است.

در مجموع، بررسی وضعیت بازار مرغ، پیگیری اعلام نرخ‌نامه مصوب، نظارت بر مجوزهای انتقال مرغ زنده، اولویت‌بخشی به خرید از مرغداران بومی و تهیه فهرست نانوایی‌های آزادپز، از مهم‌ترین محورهای نشست کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان بروجرد بود.