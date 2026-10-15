به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تعامل مجموعه انتظامی با اصحاب رسانه اظهار کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌تواند با افزایش شناخت شهروندان از آسیب‌ها و تهدیدات، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه را فراهم کند.

وی افزود: پلیس و رسانه‌ها در بخش‌های مختلف مأموریتی و اجتماعی دارای اهداف مشترکی هستند و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای انتقال آموزش‌های انتظامی، تشریح هشدارهای امنیتی و آگاه‌سازی مردم، نقش مهمی در افزایش مشارکت عمومی و پیشگیری از جرایم دارد.

امنیت محلات نیازمند مشارکت فعال شهروندان است

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به رویکرد محله‌محور در تأمین امنیت بیان کرد: تقویت نقش کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در محلات و افزایش ارتباط مستقیم پلیس با شهروندان، از موضوعات مورد تأکید مجموعه انتظامی است.

عباسی با اشاره به برگزاری همایش رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان در هفته انتظامی ادامه داد: در این نشست، مأموریت‌ها و برنامه‌های مرتبط با ارتقای امنیت محلات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت اقدامات میدانی و تعامل با مردم تأکید شد.

وی تصریح کرد: تحقق امنیت محله‌محور تنها به حضور پلیس محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی مسائل و آسیب‌های هر منطقه، همکاری شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها نیز در این زمینه اهمیت دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: هر اندازه آگاهی عمومی درباره راهکارهای پیشگیری از جرم افزایش یابد و ارتباط مردم با پلیس تقویت شود، امکان شناسایی تهدیدات و کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم نیز بیشتر خواهد شد.

عباسی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در پیشگیری از سرقت گفت: بی‌توجهی به نکات ایمنی و سهل‌انگاری در نگهداری خودرو و اموال شخصی، در برخی موارد می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را برای سارقان فراهم کند؛ ازاین‌رو، آموزش مستمر شهروندان درباره راهکارهای مراقبتی ضروری است.

وی افزود: رسانه‌ها با انتشار توصیه‌های کاربردی پلیس و اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های پیشگیری از سرقت، می‌توانند سطح هوشیاری مردم را افزایش دهند و در کاهش زمینه‌های وقوع این‌گونه جرایم نقش‌آفرین باشند.

فرمانده انتظامی استان زنجان تأکید کرد: انتقال به‌موقع هشدارهای انتظامی و تبیین رفتارهای صحیح در مواجهه با موقعیت‌های پرخطر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم منجر شود.

عباسی با اشاره به گسترش استفاده از فضای مجازی و تغییر شیوه‌های ارتکاب جرم اظهار کرد: افزایش آگاهی شهروندان نسبت به تهدیدات سایبری و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، یکی از ضرورت‌های مهم در حوزه پیشگیری از جرم است.

وی افزود: پلیس فتا با اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی، تلاش می‌کند شناخت عمومی را درباره مخاطرات فضای مجازی افزایش دهد و انعکاس گسترده این آموزش‌ها از سوی رسانه‌ها و صداوسیما می‌تواند دامنه تأثیرگذاری این اقدامات را گسترش دهد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به تغییر مداوم شیوه‌های مجرمانه، آموزش شهروندان باید به‌صورت مستمر دنبال شود و هشدارهای پلیس درباره تهدیدات سایبری در زمان مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: آگاهی از شیوه‌های فریب و شگردهای مجرمان، قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری شهروندان را افزایش می‌دهد و می‌تواند احتمال گرفتار شدن آنان در دام کلاهبرداران و دیگر مجرمان سایبری را کاهش دهد.

رضایتمندی از عملکرد پلیس زنجان در سطح مطلوب قرار دارد

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به ارزیابی وضعیت امنیتی استان گفت: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده در نشست اخیر مسئولان استان، زنجان از مناطق امن کشور محسوب می‌شود و وضعیت امنیتی مطلوبی دارد.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌های مطرح‌شده در این نشست نیز میزان رضایتمندی از عملکرد پلیس استان در سطح مطلوبی قرار دارد که این موضوع، اهمیت استمرار اقدامات پیشگیرانه و تقویت اعتماد عمومی را نشان می‌دهد.

عباسی با تأکید بر ضرورت حفظ شرایط موجود بیان کرد: استمرار امنیت مطلوب مستلزم تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، همکاری شهروندان و استفاده مؤثر از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش عمومی است.

تعامل پلیس و رسانه‌ها به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند

فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر جایگاه خبرنگاران در آگاهی‌بخشی اجتماعی گفت: فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها در حوزه‌های انتظامی، امنیتی و ترافیکی می‌تواند به تبیین قوانین، افزایش شناخت مردم از مسئولیت‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

عباسی افزود: تعامل مستمر پلیس با اصحاب رسانه، علاوه بر انعکاس اقدامات و برنامه‌های انتظامی، زمینه انتقال مطالبات شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در حل مسائل و تأمین امنیت را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مسئولانه، آموزش‌های کاربردی و ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم، از مؤلفه‌های مهم ارتقای امنیت اجتماعی است و همکاری هدفمند پلیس و رسانه‌ها می‌تواند در حفظ آرامش عمومی و تقویت امنیت پایدار در استان زنجان نقش مؤثری ایفا کند.