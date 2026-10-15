علاقمندی تجار خارجی به خرید تجهیزات پزشکی ساخت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی، دبیر بین‌الملل نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، با اشاره به بازدید هیات های تجاری از کشورهای عراق، افغانستان، بلاروس، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، در شهرآفتاب، ضمن ابراز رضایت از کیفیت کالاهای ساخت ایران از خرید تجهیزات پزشکی از ایران استقبال کردند.

وی گفت: تلاش کردیم در نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۶، مراودات خود با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، آسیای میانه و آفریقا را بیش از پیش تقویت کنیم لذا در اولین روز نمایشگاه همایش مشترک ایران و آفریقا را داشتیم و سفرای کشورهای مختلف آفریقایی نیز در این همایش سخنرانی کردند.

رضایی افزود: متاسفانه تاکنون در حوزه بازار آفریقا زیاد کار نکرده ایم و به تازگی شروع کرده ایم و متقابلا کشورهای آفریقایی نیز شناخت خوبی از تجهیزات پزشکی و تولیدات ایران در حوزه تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی نداشتند که خوشبختانه در ایران مد ۲۰۲۶ بر توانایی های ایران کاملا واقف شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی این انتظار وجود داشت که شاهد حضور کمتر میهمانان خارجی باشیم ولی به رغم پیش بینی ها استقبال میهمانان خارجی بیشتر بود به طوری که چندین هیئت از تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، عراق و بلاروس به رغم پروازهای سخت، در ایران مد امسال حضور پیدا کردند.

رضایی ادامه داد: به نظر می رسد نمایشگاه ایران مد فرصت بسیار خوبی برای صادر کنندگان و شرکت‌های تولیدی ایرانی است که بتوانند همکاری کارآمدی با کشورهای خارجی داشته باشند.

وی با اشاره به عقد قراردادهای مختلف در زمینه تولید مشترک اکسیژن ساز، ونتیلاتور، مانیتور و کنسول‌های دیواری، افزود: معتقدم نمایشگاه ایران مد امسال زمینه رشد تصاعدی صادرات تجهیزات پزشکی را فراهم خواهد کرد.