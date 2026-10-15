به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، هم‌زمان با آغاز نشست سران اتحادیه اروپا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: توافق میان آمریکا و روسیه در خصوص گازوئیل، هدیه‌ای به پوتین است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص اضافه کرد: مسئله اصلی این است که روسیه باید به جنگ پایان دهد. بخش عمده‌ای از بودجه جنگ روسیه از طریق نفت تأمین می‌شود.

کایا کالاس سپس ادعا کرد: ما از حق اوکراین برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت روسیه دفاع می‌کنیم؛ طبق حقوق بین‌الملل، چنین حملاتی در چارچوب دفاع مشروع اوکراین قرار می‌گیرند!