دوره آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در جریان بازدیدی از محل این دوره آموزشی از برگزاری دوره آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی خبر داد و گفت: ۱۵ نفر در این دوره آموزشی شرکت کردند که پس از برگزاری آزمون، پنج نفر برای همکاری در اجرای سرشماری انتخاب می‌شوند.

فرماندار دشتی اظهار کرد: دوره آموزشی مذکور با هدف آماده‌سازی نیروهای مورد نیاز برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی برگزار شده است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان پس از طی دوره آموزشی و شرکت در آزمون، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پنج نفر از میان آنان برای همکاری در اجرای این طرح انتخاب خواهند شد.

فرماندار دشتی با اشاره به زمان آغاز اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان بیان کرد: مرحله غیرحضوری از ۲۵ مهرماه با ارسال پیامک به افراد مشمول آغاز می‌شود و این افراد باید با مراجعه به صفحه سرشماری در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند «دولت من»، اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنند.

وی بیان کرد: عملیات میدانی سرشماری نیز از اول آبان به‌صورت نمادین آغاز شده و شروع رسمی آن دوم آبان خواهد بود که این مرحله بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

مقاتلی در پایان از آمادگی شهرستان برای اجرای موفق این فرایند ملی خبر داد و بیان کرد: با توجه به اهمیت و نقش اطلاعات استخراج شده از این رویداد مهم در سطح خرد و کلان، در جهت تسهیل و تسریع در روند اجرای آن از همه ظرفیت های موجود سهرستان استفاده خواهیم کرد و همه دستگاه ها مکلف هستند در این زمینه همکاری کامل و مطلوبی داشته باشند.