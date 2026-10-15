به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی، شهردار کلانشهر قم، در دیدار صمیمی ۶ ساعته با تشکلهای دانشجویی استان قم، بر ضرورت تقویت تعامل مدیریت شهری با جامعه دانشگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فکری دانشجویان برای حل مسائل کلان شهر تأکید کرد و از برنامهریزی برای تشکیل هیئت اندیشهورز دانشجویی با هدف بررسی دغدغهها، پیشنهادها و طرحهای دانشجویان خبر داد.
عظیمی در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت کشور و مدیریت شهری اظهار کرد: دانشجو باید دغدغه حل مسائل کشور و در مقیاس شهری، دغدغه مسائل مدیریت شهری را داشته باشد. جامعه دانشجویی به دلیل برخورداری از روحیه مطالبهگری، نگاه کارشناسی و ظرفیت علمی، میتواند در شناسایی چالشهای شهر و ارائه راهکارهای مؤثر نقشآفرین باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به مسائل اساسی و راهبردی افزود: دغدغهمندی دانشجویان نباید صرفاً به امور جزئی محدود شود، بلکه آنان باید مسائل کلان را مورد توجه قرار دهند و با نگاهی جامع، در مسیر حل مشکلات اساسی شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشارکت کنند.
شهردار کلانشهر قم با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان گفت: مدیریت شهری بر این باور است که باید در خدمت همه اقشار جامعه باشد. زائران، گردشگران و شهروندان در گروههای سنی مختلف، از خردسالان و نوجوانان تا جوانان و میانسالان، باید بتوانند از خدمات شهری بهرهمند شوند و دیدگاهها و نظرات خود را درباره مسائل و برنامههای شهری مطرح کنند.
عظیمی با تأکید بر لزوم افزایش تعامل شهرداری با تشکلهای دانشجویی تصریح کرد: از دانشجویان انتظار داریم تعامل خود را با شهرداری افزایش دهند. در همین راستا، دستور خواهم داد سازوکار تشکیل هیئت اندیشهورز دانشجویی در روزهای آینده فراهم شود تا مسائل، دغدغهها، طرحها و برنامههای دانشجویان در کمیتههای مختلف بررسی و زمینه اجرای پروژههای مشترک میان دانشجویان و شهرداری فراهم شود.
وی ادامه داد: تشکیل هیئت اندیشهورز دانشجویی میتواند زمینه مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیتهای فکری و تخصصی دانشگاهیان در فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی شهری باشد. هدف این است که دانشجویان بتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را بهصورت منسجم مطرح کنند و مدیریت شهری نیز از این ظرفیت برای پیشبرد برنامهها و حل مسائل شهر بهره ببرد.
شهردار کلانشهر قم با اشاره به برخی مطالبات مطرحشده از سوی دانشجویان خاطرنشان کرد: تقویت حملونقل عمومی در ساعات ورود و خروج دانشجویان به دانشگاهها، توسعه فضای سبز اطراف مراکز دانشگاهی، بهسازی و آسفالت معابر منتهی به دانشگاهها و تأمین پارکینگ از جمله دغدغههای مطرحشده است که برای رفع آنها با مشارکت دانشگاهها اقدام خواهیم کرد.
عظیمی با بیان اینکه رسیدگی به این مطالبات ضروری است، افزود: این موضوعات اهمیت دارند، اما نباید تمام ظرفیت تعامل مدیریت شهری با دانشگاهها و دانشجویان به این مسائل محدود شود. انتظار داریم با کمک دانشجویان، مسائل کلان شهر را شناسایی و بررسی کنیم و از ایدهها، برنامهها و پیشنهادهای آنان برای ارتقای مدیریت شهری بهره ببریم.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مدیران شهری با دانشگاهها اظهار کرد: حضور مسئولان در دانشگاهها نباید صرفاً به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، محدود شود. دانشجویان صاحبان آینده کشور و شهر هستند و باید بتوانند در طول سال ارتباط مستمری با مدیران داشته باشند، جلسات مطالبهگری برگزار کنند و گزارش عملکرد مسئولان را مطالبه کنند.
شهردار کلانشهر قم در پایان با تأکید بر جایگاه جامعه دانشگاهی در مشاوره به مدیران گفت: دانشجویان از ظرفیتهای ارزشمند برای مشاوره به مدیران برخوردارند و مدیریت شهری از تقویت این ارتباط استقبال میکند. بر همین اساس، تعاملات حضوری و غیرحضوری با دانشجویان و جامعه دانشگاهی، بهویژه استادان دانشگاه، تقویت خواهد شد تا از دانش، تجربه و دیدگاههای آنان برای حل مسائل و توسعه همهجانبه کلانشهر قم استفاده شود.
قم- شهردار قم با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت علمی و فکری دانشجویان در مدیریت شهری، از برنامهریزی برای تشکیل هیئت اندیشهورز دانشجویی با هدف مشارکت دانشگاهیان در حل مسائل شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی، شهردار کلانشهر قم، در دیدار صمیمی ۶ ساعته با تشکلهای دانشجویی استان قم، بر ضرورت تقویت تعامل مدیریت شهری با جامعه دانشگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فکری دانشجویان برای حل مسائل کلان شهر تأکید کرد و از برنامهریزی برای تشکیل هیئت اندیشهورز دانشجویی با هدف بررسی دغدغهها، پیشنهادها و طرحهای دانشجویان خبر داد.
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