به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی، شهردار کلان‌شهر قم، در دیدار صمیمی ۶ ساعته با تشکل‌های دانشجویی استان قم، بر ضرورت تقویت تعامل مدیریت شهری با جامعه دانشگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری دانشجویان برای حل مسائل کلان شهر تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای تشکیل هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی با هدف بررسی دغدغه‌ها، پیشنهادها و طرح‌های دانشجویان خبر داد.



عظیمی در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت کشور و مدیریت شهری اظهار کرد: دانشجو باید دغدغه حل مسائل کشور و در مقیاس شهری، دغدغه مسائل مدیریت شهری را داشته باشد. جامعه دانشجویی به دلیل برخورداری از روحیه مطالبه‌گری، نگاه کارشناسی و ظرفیت علمی، می‌تواند در شناسایی چالش‌های شهر و ارائه راهکارهای مؤثر نقش‌آفرین باشد.



وی با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به مسائل اساسی و راهبردی افزود: دغدغه‌مندی دانشجویان نباید صرفاً به امور جزئی محدود شود، بلکه آنان باید مسائل کلان را مورد توجه قرار دهند و با نگاهی جامع، در مسیر حل مشکلات اساسی شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشارکت کنند.



شهردار کلان‌شهر قم با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان گفت: مدیریت شهری بر این باور است که باید در خدمت همه اقشار جامعه باشد. زائران، گردشگران و شهروندان در گروه‌های سنی مختلف، از خردسالان و نوجوانان تا جوانان و میانسالان، باید بتوانند از خدمات شهری بهره‌مند شوند و دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره مسائل و برنامه‌های شهری مطرح کنند.



عظیمی با تأکید بر لزوم افزایش تعامل شهرداری با تشکل‌های دانشجویی تصریح کرد: از دانشجویان انتظار داریم تعامل خود را با شهرداری افزایش دهند. در همین راستا، دستور خواهم داد سازوکار تشکیل هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی در روزهای آینده فراهم شود تا مسائل، دغدغه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های دانشجویان در کمیته‌های مختلف بررسی و زمینه اجرای پروژه‌های مشترک میان دانشجویان و شهرداری فراهم شود.



وی ادامه داد: تشکیل هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی می‌تواند زمینه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و تخصصی دانشگاهیان در فرآیند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی شهری باشد. هدف این است که دانشجویان بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌صورت منسجم مطرح کنند و مدیریت شهری نیز از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه‌ها و حل مسائل شهر بهره ببرد.



شهردار کلان‌شهر قم با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی دانشجویان خاطرنشان کرد: تقویت حمل‌ونقل عمومی در ساعات ورود و خروج دانشجویان به دانشگاه‌ها، توسعه فضای سبز اطراف مراکز دانشگاهی، بهسازی و آسفالت معابر منتهی به دانشگاه‌ها و تأمین پارکینگ از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده است که برای رفع آن‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها اقدام خواهیم کرد.



عظیمی با بیان اینکه رسیدگی به این مطالبات ضروری است، افزود: این موضوعات اهمیت دارند، اما نباید تمام ظرفیت تعامل مدیریت شهری با دانشگاه‌ها و دانشجویان به این مسائل محدود شود. انتظار داریم با کمک دانشجویان، مسائل کلان شهر را شناسایی و بررسی کنیم و از ایده‌ها، برنامه‌ها و پیشنهادهای آنان برای ارتقای مدیریت شهری بهره ببریم.



وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط مدیران شهری با دانشگاه‌ها اظهار کرد: حضور مسئولان در دانشگاه‌ها نباید صرفاً به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، محدود شود. دانشجویان صاحبان آینده کشور و شهر هستند و باید بتوانند در طول سال ارتباط مستمری با مدیران داشته باشند، جلسات مطالبه‌گری برگزار کنند و گزارش عملکرد مسئولان را مطالبه کنند.



شهردار کلان‌شهر قم در پایان با تأکید بر جایگاه جامعه دانشگاهی در مشاوره به مدیران گفت: دانشجویان از ظرفیت‌های ارزشمند برای مشاوره به مدیران برخوردارند و مدیریت شهری از تقویت این ارتباط استقبال می‌کند. بر همین اساس، تعاملات حضوری و غیرحضوری با دانشجویان و جامعه دانشگاهی، به‌ویژه استادان دانشگاه، تقویت خواهد شد تا از دانش، تجربه و دیدگاه‌های آنان برای حل مسائل و توسعه همه‌جانبه کلان‌شهر قم استفاده شود.