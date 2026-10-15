به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با حضور در درمانگاه پاکروان سپاه، از تلاش‌های کارکنان درمانی، پرستاری، اداری و خدماتی این مجموعه قدردانی کرد.

در این دیدار که با حضور سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی، جانشین سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین و سرهنگ عبدالرضا قنبرلو، مسئول حفاظت اطلاعات این سپاه برگزار شد، بر ضرورت بهبود کیفیت خدمات درمانی و توجه به شأن و کرامت بیماران تأکید شد.

رفیعی‌آتانی با تبریک روز پرستار اظهار کرد: مجموعه درمانی سپاه باید مراجعه‌کنندگان را عضوی از خانواده بزرگ سپاه بداند و با برخوردی شایسته، گشاده‌رویی و روحیه خدمت‌رسانی، از تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات مطلوب به مردم استفاده کند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش رنج بیماران افزود: تخصص و مهارت کادر پزشکی و پرستاری، زمانی با اخلاق حرفه‌ای و خوش‌رفتاری همراه شود، می‌تواند تجربه بهتری برای بیماران رقم بزند؛ ازاین‌رو، کارکنان مراکز درمانی باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که افراد علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری، با دغدغه و ناراحتی دیگری مواجه نشوند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر مسئولیت مراکز درمانی سپاه در قبال اعتماد مردم تصریح کرد: مراجعه‌کنندگان با اعتماد به مجموعه سپاه به درمانگاه‌های پاکروان و امام خمینی(ره) مراجعه می‌کنند و ضروری است با رعایت اصول تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات شایسته، پاسخگوی این اعتماد باشیم.

رفیعی‌آتانی در پایان با قدردانی از عملکرد کارکنان حوزه درمان سپاه خاطرنشان کرد: کادر پزشکی، پرستاری، اداری و خدماتی این مجموعه، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، مجاهدانه در میدان خدمت حضور داشتند و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کردند که شایسته تقدیر است.