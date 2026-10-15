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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

تکریم بیماران و خدمت بی‌منت باید اولویت کادر درمان سپاه باشد

تکریم بیماران و خدمت بی‌منت باید اولویت کادر درمان سپاه باشد

قزوین- فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی گفت: اخلاق حرفه‌ای، خوش‌رفتاری و تکریم بیماران در کنار تخصص پزشکی، از الزامات خدمت‌رسانی در مراکز درمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با حضور در درمانگاه پاکروان سپاه، از تلاش‌های کارکنان درمانی، پرستاری، اداری و خدماتی این مجموعه قدردانی کرد.

در این دیدار که با حضور سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی، جانشین سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین و سرهنگ عبدالرضا قنبرلو، مسئول حفاظت اطلاعات این سپاه برگزار شد، بر ضرورت بهبود کیفیت خدمات درمانی و توجه به شأن و کرامت بیماران تأکید شد.

رفیعی‌آتانی با تبریک روز پرستار اظهار کرد: مجموعه درمانی سپاه باید مراجعه‌کنندگان را عضوی از خانواده بزرگ سپاه بداند و با برخوردی شایسته، گشاده‌رویی و روحیه خدمت‌رسانی، از تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات مطلوب به مردم استفاده کند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش رنج بیماران افزود: تخصص و مهارت کادر پزشکی و پرستاری، زمانی با اخلاق حرفه‌ای و خوش‌رفتاری همراه شود، می‌تواند تجربه بهتری برای بیماران رقم بزند؛ ازاین‌رو، کارکنان مراکز درمانی باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که افراد علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری، با دغدغه و ناراحتی دیگری مواجه نشوند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر مسئولیت مراکز درمانی سپاه در قبال اعتماد مردم تصریح کرد: مراجعه‌کنندگان با اعتماد به مجموعه سپاه به درمانگاه‌های پاکروان و امام خمینی(ره) مراجعه می‌کنند و ضروری است با رعایت اصول تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات شایسته، پاسخگوی این اعتماد باشیم.

رفیعی‌آتانی در پایان با قدردانی از عملکرد کارکنان حوزه درمان سپاه خاطرنشان کرد: کادر پزشکی، پرستاری، اداری و خدماتی این مجموعه، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، مجاهدانه در میدان خدمت حضور داشتند و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کردند که شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6978902

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