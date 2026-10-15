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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

استاندار بوشهر: ناوگان پلیس راهور استان تجهیز شود

استاندار بوشهر: ناوگان پلیس راهور استان تجهیز شود

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راه‌ها، خواستار تأمین اعتبارات و تجهیز ناوگان پلیس راهور استان به خودروها و موتورسیکلت‌های موردنیاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،ارسلان زارع در نشست شورای راهبری ایمنی ترافیک استان که با حضور رئیس پلیس راهور فراجا برگزار شد با گرامیداشت یاد خاطره شهدا، از حضور و اقدامات مؤثر پلیس راهور در استان قدردانی کرد و گفت: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی، برخورداری از بنادر مهم، صنایع بزرگ انرژی، مراکز اقتصادی و گردشگری و همچنین ارتباط جاده‌ای با استان‌های هم‌جوار، از حجم قابل‌توجهی از ترددهای باری، صنعتی، مسافری و گردشگری برخوردار است. این شرایط، مسئولیت ما را در زمینه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی دوچندان می‌کند.

استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها در حوزه ایمنی ترافیک تصریح کرد: سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول پای کار هستند، اما با توجه به مسافت‌ها و حجم تردد خودروهای سنگین در محورهای استان، انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات ملی و استانی، امکانات، تجهیزات، خودروها و موتورسیکلت‌های پلیس راهور تقویت شود تا در کاهش تصادفات اثرگذاری بیشتری داشته باشیم.

استاندار بوشهر همچنین بر لزوم توسعه و بهره‌برداری حداکثری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات درون‌شهری تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید با استفاده از بودجه‌ها و اعتبارات از جمله ارزش افزوده، تقویت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه‌های هوشمند را در دستور کار قرار دهند تا در کنار اقدامات خوب حوزه برون‌شهری، شاهد ساماندهی مطلوب ترافیک و کاهش تصادفات در سطح شهرهای استان نیز باشیم.

وی افزود: ضروری است همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز، بهسازی راه‌ها، توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی ارتقای ایمنی راه‌های استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به تردد خودروهای سنگین و افزایش سفرهای جاده‌ای استان بوشهر، ارتقای ایمنی راه‌ها، کاهش تصادفات، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و مدیریت هوشمند ترافیک استان باید در اولویت قرار گیرد.

زارع با بیان اینکه مدیریت استان از طرح‌های مؤثر در زمینه کاهش سوانح و افزایش ایمنی حمل‌ونقل حمایت می‌کند ادامه داد: ضروری است دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و پلیس راهور با تدوین برنامه‌های عملیاتی و زمان‌بندی شده، برای رفع مشکلات ترافیکی همکاری کنند.

استاندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ها و اقدامات علمی و کارشناسی که پلیس راهور تدوین کرده و با مشخص بودن سهم هر دستگاه در کاهش تصادفات، نباید هیچ‌گونه تعللی صورت گیرد و مدیریت استان آمادگی کامل دارد تا با هدایت اعتبارات و بودجه‌های سال آتی، از اجرای طرح‌های ایمنی و ترافیکی حمایت کند چرا که این اقدامات مستقیماً بر ارتقای سلامت، امید به زندگی و رضایت مردم تأثیرگذار است.

کد مطلب 6978906

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