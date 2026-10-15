مانوین داوری صنایع خلاق را از قضاوت به منتورینگ تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد آغازی تازه برای صنایع خلاق کشور شکل گرفت و تلاش شد با مشارکت نهادهای مسئول، فعالان زیست‌بوم نوآوری، کارآفرینان و بخش خصوصی، زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های پراکنده این حوزه فراهم شود.

وی افزود: نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد و این تجربه نشان داد که توسعه صنایع خلاق، بدون همکاری میان دستگاه‌های متولی، بخش خصوصی و فعالان تخصصی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

ثبت‌نام ۴۹۵ طرح در نخستین رویداد ملی صنایع خلاق

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با تشریح آمار مشارکت در این رویداد بیان کرد: از زمان آغاز فرایند در اردیبهشت‌ماه تا ۱۱ تیرماه، در مجموع ۴۹۵ ثبت‌نام انجام شد و به دلیل استقبال شرکت‌های خلاق از نقاط مختلف کشور، فراخوان در دو مرحله تمدید شد.

بهرامی ادامه داد: فرایند ارزیابی طرح‌ها با مشارکت ۵۳ ارزیاب از میان متخصصان پارک‌های علم و فناوری، فعالان زیست‌بوم صنایع خلاق و مسئولان کارگروه‌ها و میزهای تخصصی آغاز شد. همچنین حدود ۱۵ درصد از داوری‌ها برای اطمینان بیشتر، دو تا سه بار مورد بازبینی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش مشاوره تخصصی در ارتقای کیفیت ارزیابی‌ها گفت: در جریان این فرایند، ۲۹۵ جلسه منتورینگ تخصصی به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند علاوه بر ارائه ایده‌ها و محصولات خود، نقاط قوت و ضعف کسب‌وکارشان را بهتر شناسایی کنند.

۱۳۱ شرکت در فرایند منتورینگ و ارزیابی تخصصی حضور یافتند

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به مشارکت شرکت‌ها در مراحل تخصصی این رویداد اظهار کرد: از میان ۱۴۳ شرکتی که برای حضور در این مرحله دعوت شدند، ۱۳۱ شرکت در فرایند ارزیابی و منتورینگ حضور پیدا کردند و به‌طور میانگین برای هر شرکت حدود دو و نیم جلسه منتورینگ در نظر گرفته شد.

بهرامی افزود: مشاوره‌های تخصصی در محورهایی همچون توسعه بازار داخلی و صادرات، طراحی مدل کسب‌وکار، طراحی و توسعه محصول، ارائه محصول و روایت‌پردازی درباره آن انجام شد تا ارزیابی شرکت‌ها صرفاً به بررسی وضعیت فعلی محصولات محدود نماند و ظرفیت توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری ارزیابی‌های حضوری برای برگزیدگان گفت: در روزهای پایانی رویداد نیز حدود هزار و ۷۰۰ دقیقه ارزیابی حضوری انجام شد تا طرح‌ها و محصولات شرکت‌کنندگان با دقت بیشتری بررسی شوند.

تغییر رویکرد از داوری صرف به ارزیابی و منتورینگ

بهرامی یکی از ویژگی‌های مهم مانوین را تغییر رویکرد در فرایند بررسی طرح‌ها دانست و اظهار کرد: تلاش کردیم فرایند داوری را از قضاوت صرف به سمت ارزیابی مبتنی بر منتورینگ ببریم؛ به این معنا که اگر محصولی از ظرفیت مناسبی برخوردار بود اما مستندات آن به‌طور کامل بارگذاری نشده بود، فرصت مجددی برای تکمیل اطلاعات و بررسی دقیق‌تر آن فراهم شود.

وی افزود: این رویکرد با هدف رسیدن به انتخاب‌های دقیق‌تر و شناسایی بهتر ظرفیت‌های واقعی شرکت‌های خلاق دنبال شد تا نقص در مستندسازی، به‌تنهایی مانع دیده‌شدن توانمندی یک محصول یا ایده نشود.

مانوین باید به مسیر توسعه بازار کسب‌وکارهای خلاق متصل شود

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با تأکید بر ضرورت تداوم این حرکت پس از پایان مراسم اختتامیه تصریح کرد: مسئولیت مانوین با پایان این رویداد تمام نمی‌شود و چشم‌انداز پیش‌رو، تقویت پیوند میان صاحبان ایده، نهادهای مسئول، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های تخصصی برای ایجاد فرصت‌های واقعی توسعه بازار است.

بهرامی خاطرنشان کرد: مسیر رشد کسب‌وکارهای خلاق بدون حمایت مستمر، دسترسی به بازار و همکاری میان بخش‌های مختلف آسان نخواهد بود. مانوین به‌تنهایی نمی‌تواند همه موانع این مسیر را برطرف کند، اما می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌هایی باشد که راه توسعه این کسب‌وکارها را هموارتر می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد کشور گفت: این حوزه در آستانه یک چرخش تاریخی قرار دارد و برای عبور از سال‌های سکون و رسیدن به مرحله‌ای تازه از رشد، باید ظرفیت‌های خلاقانه کشور در قالب همکاری‌های مؤثر و مستمر به کار گرفته شوند.

نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با هدف شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های کسب‌وکارهای خلاق و تقویت ارتباط میان ایده‌پردازان، شرکت‌ها و فرصت‌های توسعه بازار، با برگزاری آیین اختتامیه در اصفهان به کار خود پایان داد.