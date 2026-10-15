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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

میرشکاری: اجتماع جان‌ فدایان عامل بازدارندگی در برابر تهدیدها است

میرشکاری: اجتماع جان‌ فدایان عامل بازدارندگی در برابر تهدیدها است

فومن- فرمانده سپاه ناحیه مرکزی فومن گفت: اجتماعات مردمی جان‌فدایان ایران، ضمن نمایش اقتدار و همبستگی ملی، نقش مهمی در بازدارندگی در برابر تهدیدهای دشمنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی میرشکاری عصر پنجشنبه در اجتماع جان‌فدایان ایران در این شهرستان، با قدردانی از حضور مردم، بسیجیان، پاسداران و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این اجتماع، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از نظام و رهبری است.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان فومن در پرورش علما و شخصیت‌های برجسته دینی، از جمله آیت‌الله العظمی بهجت فومنی(ره)، از حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور این شهرستان در اجتماع جان‌فدایان ایران قدردانی کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی فومن با اشاره به اهمیت حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن افزود: همان‌گونه که امام شهید انقلاب تأکید کرده بودند، در برابر تهدید باید با اقتدار ایستاد و تهدیدها را پاسخ داد.

میرشکاری با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات مردمی پیام روشنی برای دشمنان دارد، تصریح کرد: این حضور گسترده، نوعی بازدارندگی در برابر تهدیدها ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که مردم ایران در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود متحد و استوار هستند.

وی در پایان از تلاش فرماندهی انتظامی، بسیجیان، پاسداران، مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری اجتماع جان‌فدایان ایران در فومن قدردانی کرد.

کد مطلب 6978912

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