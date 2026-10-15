به گزارش خبرنگار مهر،. مهدی جمالی‌نژاد، ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از ایده‌های نوآورانه اظهار کرد: مانوین معجزه صنایع خلاق و بهشت ایده‌های نو است؛ جایی که خلاقیت و توانمندی جوانان می‌تواند ایده‌ها را از مرحله تصور به عرصه عمل برساند.

وی با بیان اینکه آینده کشور به توان نوآوری نسل جوان وابسته است، افزود: ایران پیش از آنکه به وسعت جغرافیایی خود متکی باشد، به جرات نوآوری جوانانش تکیه دارد و ایده‌ای که به مرحله اجرا نرسد، تنها رؤیایی است که در ذهن باقی می‌ماند.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های حل مسائل کشور تصریح کرد: مسائل امروز ایران با راه‌حل‌های سنتی به نتیجه نمی‌رسند، بلکه به ذهن‌های بیدار، روش‌های تازه و رویکردهای نوآورانه نیاز دارند؛ از این رو، هر گامی که در مسیر فناوری برداشته می‌شود، می‌تواند سپری در برابر روزمرگی و زمینه‌ساز پیشرفت باشد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: تفاوت میان یک کشور معمولی و یک اقتصاد پیشرفته در تفکر پویا و خلاقیتی است که در ذهن جوانان آن جریان دارد. اگر کشوری بخواهد به قله‌های پیشرفت برسد، این ایده‌های خلاق جوانان هستند که مسیر حرکت آن را هموار می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان صاحبان ایده و ساختارهای اجرایی کشور گفت: درهای نهادهای دولتی و اجرایی باید به روی نگاه‌های نو، راهکارهای عملیاتی و دست‌های سازنده باز باشد. ظرفیت فکری این سرزمین فراتر از دیوارهای بروکراسی است و ایده‌های خلاق می‌توانند از این موانع عبور کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه دستاوردهای رویدادهای نوآورانه نباید در حد ارائه و نمایش باقی بمانند، خاطرنشان کرد: دستاوردهای این رویدادها نباید در قفسه‌ها بایگانی شوند، بلکه باید به نقشه راه فردای ایران تبدیل شوند. آینده با تعارف ساخته نمی‌شود، بلکه متعلق به کسانی است که مسئله را می‌شناسند و برای حل آن آستین بالا می‌زنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت حمایت عملی از نخبگان و صاحبان ایده بیان کرد: امید است حمایت از نخبگان از سطح گفتار فراتر برود و زمینه عملی برای تحقق ایده‌های آنان فراهم شود؛ چراکه ارزش واقعی نوآوری زمانی آشکار می‌شود که ایده‌ها در قالب طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی به ثمر برسند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت ملی رویداد مانوین ابراز امیدواری کرد که ایده‌های برتر این رویداد به پروژه‌های بزرگ ملی تبدیل شوند و دستاوردی ماندگار برای آینده کشور به همراه داشته باشند.