۷۲۹ نفر در قالب ۸۱ تیم قرآنی در قم برای حضور درمرحله کشوری رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حیدری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان در قم اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف قرآنی و هنرهای مرتبط با این کتاب آسمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



وی افزود: در این مرحله، ۷۲۹ نفر در قالب ۸۱ تیم حضور دارند و برگزیدگان مسابقات استانی به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند تا توانمندی‌های خود را در سطحی گسترده‌تر به نمایش بگذارند.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با تشریح رشته‌های این دوره ادامه داد: شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی همچون قرائت ترتیل، حفظ عمومی جزء یک، سه و پنج، حفظ تخصصی ۱۰ جزء و ۳۰ جزء قرآن کریم و همچنین رشته‌های مرتبط با هنرهای قرآنی به رقابت می‌پردازند.



حیدری با اشاره به رویکرد تیمی مسابقات مدهامّتان گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این رقابت‌ها، فراهم‌کردن زمینه فعالیت جمعی برای نوجوانان و جوانان است که می‌تواند روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت گروهی را در میان آنان تقویت کند.



وی با بیان اینکه فعالیت‌های گروهی در محیط مسجد از ظرفیت تربیتی قابل توجهی برخوردار است، افزود: این مسابقات فرصتی فراهم می‌کند تا جوانان در محله‌های خود کار جمعی را تجربه کنند و در کنار فعالیت‌های قرآنی، مهارت همکاری با دیگران را نیز بیاموزند.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم تصریح کرد: مشارکت در فعالیت‌های گروهی به رشد توانمندی‌های افراد کمک می‌کند و زمینه پرورش ظرفیت‌های فردی و اجتماعی آنان را فراهم می‌سازد، از این رو توجه به این رویکرد در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی اهمیت ویژه‌ای دارد.



انس با قرآن باید به سبک زندگی تبدیل شود



حیدری با تأکید بر ضرورت توجه به اهداف تربیتی مسابقات قرآنی اظهار کرد: نباید حضور در این رقابت‌ها را صرفاً به کسب رتبه، دریافت گواهی یا بهره‌مندی از جوایز محدود کرد، بلکه هدف اصلی باید برقراری ارتباط عمیق‌تر با قرآن کریم و شناخت معارف الهی باشد.



وی افزود: انس با قرآن زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که آموزه‌های این کتاب آسمانی در رفتار و زندگی روزمره افراد جاری شود و شرکت‌کنندگان در کنار یادگیری و تمرین مهارت‌های قرآنی، برای عمل به معارف آن نیز تلاش کنند.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: آشنایی تدریجی نوجوانان با آموزه‌های قرآن کریم از سنین پایین می‌تواند آنان را در مسیر شناخت حقیقت، تشخیص حق از باطل و حرکت در مسیر توحید و بندگی خداوند یاری کند.



حیدری خاطرنشان کرد: هدف نهایی فعالیت‌های قرآنی، پرورش نسلی است که علاوه بر آشنایی با مفاهیم قرآن، با این کتاب الهی مأنوس باشد و آموزه‌های آن را در زندگی خود به کار گیرد.