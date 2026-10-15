اجرای طرح شبانه پلیس زنجان برای برخورد با خودروهای پرصدا و متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حبیب‌الله موسوی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی پلیس راهور در سطح استان اظهار کرد: برخورد با خودروهای دارای صدای ناهنجار به‌صورت شبانه در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران در جریان اجرای این طرح، با سایر تخلفات حادثه‌ساز رانندگی نیز برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه حرکات مارپیچ و سرعت غیرمجاز از جمله تخلفات مورد توجه در این طرح است، افزود: پلیس راهور با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان را ادامه می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان، متناسب نبودن میزان برخی جرائم رانندگی با نوع تخلف را از عوامل کاهش بازدارندگی قوانین دانست و تصریح کرد: جریمه‌های مربوط به برخی تخلفات، از جمله ایجاد صدای ناهنجار خودرو و سرعت غیرمجاز، برای بازداشتن رانندگان از تکرار تخلف کافی نیست و سقف جریمه برخی از این موارد حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

موسوی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در مراجع قانونی و افزایش میزان جرائم متناسب با تخلفات، امکان برخورد مؤثرتر با رانندگان متخلف فراهم شود و زمینه کاهش تخلفات ترافیکی در استان فراهم آید.

وی بر استمرار اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راهور تأکید کرد و گفت: همکاری رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی ترافیکی، افزایش مسئولیت‌پذیری رانندگان و آگاه‌سازی شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور داشته باشد.