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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

اجرای طرح شبانه پلیس زنجان برای برخورد با خودروهای پرصدا و متخلف

اجرای طرح شبانه پلیس زنجان برای برخورد با خودروهای پرصدا و متخلف

زنجان- رئیس پلیس راهور استان زنجان ازاجرای مستمر طرح شبانه برخورد باخودروهای دارای صدای ناهنجار خبر داد و گفت: در این طرح، تخلفاتی همچون حرکات مارپیچ و سرعت غیرمجاز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حبیب‌الله موسوی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی پلیس راهور در سطح استان اظهار کرد: برخورد با خودروهای دارای صدای ناهنجار به‌صورت شبانه در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران در جریان اجرای این طرح، با سایر تخلفات حادثه‌ساز رانندگی نیز برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه حرکات مارپیچ و سرعت غیرمجاز از جمله تخلفات مورد توجه در این طرح است، افزود: پلیس راهور با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان را ادامه می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان، متناسب نبودن میزان برخی جرائم رانندگی با نوع تخلف را از عوامل کاهش بازدارندگی قوانین دانست و تصریح کرد: جریمه‌های مربوط به برخی تخلفات، از جمله ایجاد صدای ناهنجار خودرو و سرعت غیرمجاز، برای بازداشتن رانندگان از تکرار تخلف کافی نیست و سقف جریمه برخی از این موارد حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

موسوی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در مراجع قانونی و افزایش میزان جرائم متناسب با تخلفات، امکان برخورد مؤثرتر با رانندگان متخلف فراهم شود و زمینه کاهش تخلفات ترافیکی در استان فراهم آید.

وی بر استمرار اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راهور تأکید کرد و گفت: همکاری رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی ترافیکی، افزایش مسئولیت‌پذیری رانندگان و آگاه‌سازی شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور داشته باشد.

کد مطلب 6978920

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