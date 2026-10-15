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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا:

تصمیم درباره برگزاری جام ملت‌ها در عربستان را بعدا می‌گیریم

تصمیم درباره برگزاری جام ملت‌ها در عربستان را بعدا می‌گیریم

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به برگزاری مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ در آسیا گفت: عجله‌ای برای تصمیم‌گیری نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در حاشیه اجلاس فیفا با اشاره به ورود عربستان به جنگ با یمن و تاثیر این موضوع روی برگزاری جام ملت های آسیا تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری در مورد جام ملت‌های آسیا که قرار است در ماه ژانویه در عربستان سعودی برگزار شود، عجله‌ای نداریم. می‌توانیم تا ٩ آذر صبر کنیم. ممکن است شرایط در منطقه به‌ سرعت تغییر کند.

وی افزود: لازم شد آن را بک سال به تعویق می اندازیم و به سال 2028 موکول کنیم، اما در حال حاضر، ما وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه است.

کد مطلب 6978922
مهدی مرتضویان

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