به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در حاشیه اجلاس فیفا با اشاره به ورود عربستان به جنگ با یمن و تاثیر این موضوع روی برگزاری جام ملت های آسیا تاکید کرد: برای تصمیم‌گیری در مورد جام ملت‌های آسیا که قرار است در ماه ژانویه در عربستان سعودی برگزار شود، عجله‌ای نداریم. می‌توانیم تا ٩ آذر صبر کنیم. ممکن است شرایط در منطقه به‌ سرعت تغییر کند.

وی افزود: لازم شد آن را بک سال به تعویق می اندازیم و به سال 2028 موکول کنیم، اما در حال حاضر، ما وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه است.