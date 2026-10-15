به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتح‌خانی، فرماندار آوج، بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های روستایی با حمایت دولت و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان قزوین اظهار کرد: این استان حدود ۱۰ درصد از زنجیره تأمین غذایی کشور را بر عهده دارد، اما محدودیت منابع آبی و وابستگی بخش عمده‌ای از کشاورزی به آب‌های زیرزمینی، ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آب را دوچندان کرده است.

فرماندار آوج با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین آب استان با محوریت استانداری افزود: طرح انتقال آب از سد طالقان با اعتباری حدود ۲۳ همت و بدون تزریق مستقیم منابع دولتی در حال اجراست که تأمین آب ۱۹۴ روستا و ۱۴ شهر را پوشش می‌دهد.

فتح‌خانی با بیان اینکه توسعه پایدار روستاها به تقویت زیرساخت‌های تولیدی وابسته است، خواستار حمایت ویژه معاونت امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری از طرح‌های پوشش انهار و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی شد.

وی توضیح داد: بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل نداشتن ردیف اعتباری ملی، در اولویت تخصیص اعتبارات سفرهای استانی قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که اجرای آن‌ها می‌تواند با هزینه کمتر، آثار قابل توجهی در افزایش رضایتمندی روستاییان و تقویت اقتصاد مناطق روستایی داشته باشد.

لزوم ایجاد پایگاه‌های اورژانس در مناطق روستایی

فرماندار آوج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای حوزه بهداشت و درمان، کاهش زمان انتقال بیماران از محل حادثه به نخستین مرکز درمانی را یکی از ضرورت‌های مناطق روستایی دانست.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی بیان کرد: ایجاد پایگاه‌های اورژانس در نقاط مورد نیاز استان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان دسترسی بیماران به خدمات درمانی داشته باشد.

فتح‌خانی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت پایگاه‌ها و تأمین آمبولانس، خواستار حمایت دولت برای صدور مجوزهای لازم و فراهم شدن زمینه احداث این مراکز در مناطق واجد شرایط شد.

گردشگری و راه‌های روستایی؛ دو ظرفیت توسعه اقتصادی

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان قزوین گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف این است که قزوین از یک مسیر عبوری گردشگران به مقصدی برای اقامت و ماندگاری گردشگران تبدیل شود.

فرماندار آوج با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری در مناطق مختلف استان، از جمله الموت در شمال قزوین و روستاهای جنوبی استان، سرمایه‌گذاری در این حوزه را فرصتی برای رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار در مناطق روستایی دانست.

فتح‌خانی همچنین با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی اظهار کرد: ۱۳۳ روستا در استان با مشکل فقدان راه روستایی مواجه هستند و اجرای این پروژه‌ها صرفاً با اتکا به اعتبارات دولتی ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

وی با اشاره به تجربه اجرای چهار طرح راه روستایی در سال گذشته با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: در این الگو، تأمین قیر از طریق دستگاه‌های مسئول و تأمین بخشی از منابع مالی با مشارکت اهالی و خیران انجام شد.

فرماندار آوج در پایان خواستار حمایت دولت از توسعه این الگوی مشارکتی و تأمین امکانات مورد نیاز برای اجرای راه‌های روستایی شد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مردم و خیران در کنار حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌های روستایی را سرعت ببخشد.