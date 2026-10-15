به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد که خانواده زنده‌یاد «حاج حسن زمانی» در اقدامی خیرخواهانه هزینه برگزاری مراسم چهلم درگذشت وی را به مبلغ چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، صرف خرید تجهیزات درمانی برای بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان کردند و این اقدام در راستای عمل به وصیت و نیت خیرخواهانه این خیّر فقید مبنی بر مشارکت در تجهیز و تکمیل این مرکز درمانی انجام شده است.

با مبلغ اهدایی خانواده زمانی ۲ دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی قلب به همراه پایه‌های متحرک مربوطه خریداری شد و در اختیار بخش‌های درمانی بیمارستان قرار گرفت.

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه در این باره با قدردانی از اقدام خانواده این خیّر اظهار کرد: اختصاص هزینه‌های آیین‌های یادبود و ترحیم به حوزه درمان الگویی عینی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج سنت حسنه انفاق در جامعه است.

حسن زائری‌لطف افزود: تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات تشخیصی و درمانی بیمارستان سرطان با مشارکت خیران سلامت نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت مراقبت و تسریع روند درمان بیماران ایفا می‌کند.