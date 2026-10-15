به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی عصر پنجشنبه در اجتماع جان‌فدایان ایران در فومن با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم اظهار کرد: آنچه امروز در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور و جهان در حال وقوع است، می‌تواند به یکی از نقاط عطف تاریخ تبدیل شود.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و همراهی آنان با نیروهای نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک کشور افزود: شاید در شرایط کنونی، آن‌گونه که باید، از عظمت این حرکت جمعی آگاه نباشیم، اما حضور مردم با سلایق مختلف در کنار یکدیگر، حماسه‌ای ماندگار رقم خواهد زد.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با بیان اینکه ایران و جمهوری اسلامی به عقب بازنخواهند گشت، تصریح کرد: وحدت و همبستگی مردم، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از شرایط دشوار است و حضور در اجتماعات جان‌فدایان باید آغازی برای انجام مسئولیت‌ها و تکالیف در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

بندگی و ازخودگذشتگی؛ نخستین شاخصه جان‌فدایی

جلایی با اشاره به سه شاخصه اصلی حرکت جان‌فدایان بیان کرد: نخستین شاخصه، بندگی و ازخودگذشتگی است؛ به این معنا که حرکت انسان باید با انگیزه الهی و برای رضای خداوند انجام شود و در تقابل با خودخواهی و فردگرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به سیره شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: آنچه در زندگی شهدا و چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی متجلی شد، گذشتن از خواسته‌های فردی و ترجیح آرمان‌ها و ارزش‌های الهی بر منافع شخصی بود؛ مسیری که جان‌فدایان نیز باید در عمل به آن پایبند باشند.

استقامت در بحران و حفظ آرامش

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان، دومین شاخصه را آرامش، اطمینان و استقامت در شرایط بحرانی دانست و گفت: ایستادگی در برابر دشواری‌ها و نترسیدن از تهدیدها، از ویژگی‌های مهم ملت ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

جلایی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف، با تکیه بر ایمان و استقامت توانسته است از بحران‌ها عبور کند و پرچم ارزش‌های انقلاب اسلامی را برافراشته نگه دارد.

وی تأکید کرد: حضور مردم در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها، به ایمان، اعتماد و پیوند معنوی با آرمان‌های الهی وابسته است.

اخلاص؛ معیار ماندگاری در مسیر ایثار

جلایی سومین شاخصه جان‌فدایی را اخلاص ناب عنوان کرد و گفت: شهدا و بزرگان انقلاب اسلامی، اخلاص را در عمل نشان دادند و حرکت آنان با چشمداشت‌های مادی و انتظار برای دیده‌شدن و مورد تقدیر قرارگرفتن همراه نبود.

وی ادامه داد: جان‌فدایان نیز باید بدون توجه به حاشیه‌ها و بدون انتظار برای شناخته‌شدن، تجلیل یا قدردانی دیگران، در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌ها حرکت کنند؛ چراکه گمنامی و دوری از ریا، از ویژگی‌های برجسته مکتب بسیج و فرهنگ ایثار است.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) درباره جایگاه بسیج و نیروهای مردمی اظهار کرد: تقویت و قدرشناسی از ظرفیت‌های مردمی، از عوامل مهم ناامیدکردن قدرت‌هایی است که چشم طمع به ایران دارند.

وحدت ملی و توجه به معیشت مردم ضروری است

جلایی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: وحدت کلمه حول محور اسلام و انگیزه الهی، همدلی و غمخواری نسبت به یکدیگر و حفظ انسجام در شرایط سخت، از ضرورت‌های امروز کشور است.

وی با بیان اینکه تقویت تاب‌آوری جامعه نیازمند توجه به ابعاد مختلف زندگی مردم است، افزود: مسائل اجتماعی و اقتصادی و به‌ویژه معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد تا جامعه بتواند با توان و آمادگی بیشتری از شرایط دشوار عبور کند.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان در پایان با اشاره به مسئولیت مردم در قبال آرمان‌های دینی و انقلابی خاطرنشان کرد: پایبندی به ولایت، حفظ وحدت و استمرار حضور مسئولانه در صحنه، از مهم‌ترین جلوه‌های وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.