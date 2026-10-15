  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

صنایع خلاق می‌تواند موتور تازه رشد اقتصادی ایران باشد

صنایع خلاق می‌تواند موتور تازه رشد اقتصادی ایران باشد

اصفهان-دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: در شرایط محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت بازارهای متعارف، صنایع خلاق می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان اظهار کرد: این رویداد که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، ظرفیت صنایع خلاق را از منظر اقتصاد، توسعه اجتماعی و نقش آن در افزایش تاب‌آوری جامعه به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به حضور هنرمندان و فعالان صنایع خلاق از مناطق مختلف کشور در این رویداد افزود: تنوع آثار، هنرها و محصولات ارائه‌شده از استان‌های مختلف نشان می‌دهد صنایع خلاق ریشه در هویت فرهنگی ایران دارد و می‌تواند زمینه پیوند ظرفیت‌های بومی با فرصت‌های اقتصادی را فراهم کند.

صنایع خلاق ظرفیت تازه‌ای برای رشد اقتصادی و توسعه محلی است

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور از تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق به‌عنوان یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه یاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر تهیه و تصویب نقشه راه توسعه صنایع خلاق تأکید کرده است تا اهداف این حوزه و مسئولیت‌های دولت در مسیر تحقق آن مشخص شود.

ربیعی با بیان اینکه توسعه صنایع خلاق به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، تصریح کرد: میراث فرهنگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در تقویت این بخش نقش داشته باشند.

وی افزود: افزایش شناخت دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت صنایع خلاق و تقویت هم‌افزایی میان آن‌ها می‌تواند مسیر حمایت از فعالان این حوزه را هموار کند و ایجاد پنجره واحد خدمات برای کنشگران صنایع خلاق نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های بازارهای متعارف مواجه است، صنایع خلاق می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحرک‌بخشی به اقتصاد تبدیل شود.

از تجاری‌سازی ایده‌ها تا شبکه‌سازی و ورود به بازارهای بین‌المللی

ربیعی ادامه داد: سهم صنایع خلاق در رشد اقتصادی کشور می‌تواند بیش از وضعیت فعلی باشد؛ زیرا ظرفیت‌های این حوزه هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است و حتی در شرایط بحران اقتصادی نیز می‌توان از توان آن برای ایجاد فرصت‌های تازه بهره گرفت.

وی با بیان اینکه توسعه نباید صرفاً به افزایش شاخص‌های اقتصادی محدود شود، گفت: صنایع خلاق این امکان را فراهم می‌کند که توسعه با زندگی روزمره مردم، نشاط اجتماعی و ظرفیت‌های جامعه محلی پیوند بخورد. این حوزه می‌تواند زمینه مشارکت خانواده‌ها، هنرمندان و کسب‌وکارهای کوچک را در فرایند تولید و خلق ارزش اقتصادی فراهم کند.

ربیعی همچنین خلاقیت و نوآوری را از ظرفیت‌های تاریخی جامعه ایرانی دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، کشور بیش از گذشته به خلاقیت، پشتکار، مدارا، فداکاری و همدلی نیاز دارد و صنایع خلاق می‌تواند بخشی از توان جامعه برای عبور از دشواری‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تبدیل ایده‌های خلاق به محصولات و فعالیت‌های اقتصادی پایدار پرداخت و گفت: بخشی از فعالان این حوزه ایده‌های ارزشمندی دارند، اما به دلیل ناتوانی در تبدیل ایده به محصول و دستیابی به نتیجه اقتصادی، فعالیت آن‌ها به بن‌بست می‌رسد. دولت باید زمینه مطالعه و شناخت ظرفیت‌های هر کنشگر صنایع خلاق را فراهم کند تا مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها روشن‌تر شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه کسب‌وکارهای خلاق اظهار کرد: فعالان این حوزه باید با راهبردهای تمایز محصول، رقابت در بازار، مدیریت کسب‌وکار و تأمین منابع مالی آشنا شوند و آموزش‌های موردنیاز در این زمینه می‌تواند از طریق ظرفیت‌های آموزشی کشور، از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه یابد.

ربیعی هوش مصنوعی را یکی از عوامل اثرگذار بر آینده صنایع خلاق دانست و افزود: تحولات ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات بنیادینی در این حوزه ایجاد کند؛ ازاین‌رو، حمایت از آزمایشگاه‌های ایده و هوش مصنوعی و فراهم‌کردن امکان بهره‌گیری فعالان صنایع خلاق از این فناوری باید جدی گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور کسب‌وکارهای کوچک از فعالیت‌های پراکنده به ساختارهای حرفه‌ای و شبکه‌ای گفت: بسیاری از فعالان صنایع خلاق توان مالی لازم برای ایجاد زنجیره‌های تولید و عرضه را ندارند. شکل‌گیری شبکه‌ها و زنجیره‌های حرفه‌ای با حمایت نهادهای دولتی می‌تواند به افزایش ماندگاری، توسعه فعالیت‌ها و تقویت توان رقابتی این کسب‌وکارها کمک کند.

ربیعی توسعه بازار و حضور در عرصه‌های بین‌المللی را از دیگر الزامات رشد صنایع خلاق برشمرد و تصریح کرد: تثبیت بازار داخلی و حرکت به سمت بین‌المللی‌سازی محصولات و خدمات خلاق، به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند است.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از دارایی‌های فکری و مالکیت معنوی تأکید کرد و گفت: فعالان صنایع خلاق باید از دارایی‌های فرهنگی و فکری خود محافظت کنند و در کنار آن، زمینه‌های حقوقی و مقرراتی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی در این حوزه تقویت شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان، یادگیری مستمر، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی و توجه هم‌زمان به سود اقتصادی و ارزش اجتماعی کسب‌وکارها را از الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و تأکید کرد: کسب‌وکارهای این حوزه باید بتوانند متناسب با تحولات فناوری و بازار، خود را بازآفرینی کنند و آثار فعالیت آن‌ها علاوه بر درآمدزایی، در بهبود زندگی جامعه نیز نمایان شود.

کد مطلب 6978935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها