به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان اظهار کرد: این رویداد که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، ظرفیت صنایع خلاق را از منظر اقتصاد، توسعه اجتماعی و نقش آن در افزایش تاب‌آوری جامعه به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به حضور هنرمندان و فعالان صنایع خلاق از مناطق مختلف کشور در این رویداد افزود: تنوع آثار، هنرها و محصولات ارائه‌شده از استان‌های مختلف نشان می‌دهد صنایع خلاق ریشه در هویت فرهنگی ایران دارد و می‌تواند زمینه پیوند ظرفیت‌های بومی با فرصت‌های اقتصادی را فراهم کند.

صنایع خلاق ظرفیت تازه‌ای برای رشد اقتصادی و توسعه محلی است

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور از تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق به‌عنوان یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه یاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر تهیه و تصویب نقشه راه توسعه صنایع خلاق تأکید کرده است تا اهداف این حوزه و مسئولیت‌های دولت در مسیر تحقق آن مشخص شود.

ربیعی با بیان اینکه توسعه صنایع خلاق به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، تصریح کرد: میراث فرهنگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در تقویت این بخش نقش داشته باشند.

وی افزود: افزایش شناخت دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت صنایع خلاق و تقویت هم‌افزایی میان آن‌ها می‌تواند مسیر حمایت از فعالان این حوزه را هموار کند و ایجاد پنجره واحد خدمات برای کنشگران صنایع خلاق نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های بازارهای متعارف مواجه است، صنایع خلاق می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم برای تحرک‌بخشی به اقتصاد تبدیل شود.

از تجاری‌سازی ایده‌ها تا شبکه‌سازی و ورود به بازارهای بین‌المللی

ربیعی ادامه داد: سهم صنایع خلاق در رشد اقتصادی کشور می‌تواند بیش از وضعیت فعلی باشد؛ زیرا ظرفیت‌های این حوزه هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است و حتی در شرایط بحران اقتصادی نیز می‌توان از توان آن برای ایجاد فرصت‌های تازه بهره گرفت.

وی با بیان اینکه توسعه نباید صرفاً به افزایش شاخص‌های اقتصادی محدود شود، گفت: صنایع خلاق این امکان را فراهم می‌کند که توسعه با زندگی روزمره مردم، نشاط اجتماعی و ظرفیت‌های جامعه محلی پیوند بخورد. این حوزه می‌تواند زمینه مشارکت خانواده‌ها، هنرمندان و کسب‌وکارهای کوچک را در فرایند تولید و خلق ارزش اقتصادی فراهم کند.

ربیعی همچنین خلاقیت و نوآوری را از ظرفیت‌های تاریخی جامعه ایرانی دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، کشور بیش از گذشته به خلاقیت، پشتکار، مدارا، فداکاری و همدلی نیاز دارد و صنایع خلاق می‌تواند بخشی از توان جامعه برای عبور از دشواری‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تبدیل ایده‌های خلاق به محصولات و فعالیت‌های اقتصادی پایدار پرداخت و گفت: بخشی از فعالان این حوزه ایده‌های ارزشمندی دارند، اما به دلیل ناتوانی در تبدیل ایده به محصول و دستیابی به نتیجه اقتصادی، فعالیت آن‌ها به بن‌بست می‌رسد. دولت باید زمینه مطالعه و شناخت ظرفیت‌های هر کنشگر صنایع خلاق را فراهم کند تا مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها روشن‌تر شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه کسب‌وکارهای خلاق اظهار کرد: فعالان این حوزه باید با راهبردهای تمایز محصول، رقابت در بازار، مدیریت کسب‌وکار و تأمین منابع مالی آشنا شوند و آموزش‌های موردنیاز در این زمینه می‌تواند از طریق ظرفیت‌های آموزشی کشور، از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه یابد.

ربیعی هوش مصنوعی را یکی از عوامل اثرگذار بر آینده صنایع خلاق دانست و افزود: تحولات ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات بنیادینی در این حوزه ایجاد کند؛ ازاین‌رو، حمایت از آزمایشگاه‌های ایده و هوش مصنوعی و فراهم‌کردن امکان بهره‌گیری فعالان صنایع خلاق از این فناوری باید جدی گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور کسب‌وکارهای کوچک از فعالیت‌های پراکنده به ساختارهای حرفه‌ای و شبکه‌ای گفت: بسیاری از فعالان صنایع خلاق توان مالی لازم برای ایجاد زنجیره‌های تولید و عرضه را ندارند. شکل‌گیری شبکه‌ها و زنجیره‌های حرفه‌ای با حمایت نهادهای دولتی می‌تواند به افزایش ماندگاری، توسعه فعالیت‌ها و تقویت توان رقابتی این کسب‌وکارها کمک کند.

ربیعی توسعه بازار و حضور در عرصه‌های بین‌المللی را از دیگر الزامات رشد صنایع خلاق برشمرد و تصریح کرد: تثبیت بازار داخلی و حرکت به سمت بین‌المللی‌سازی محصولات و خدمات خلاق، به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند است.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از دارایی‌های فکری و مالکیت معنوی تأکید کرد و گفت: فعالان صنایع خلاق باید از دارایی‌های فرهنگی و فکری خود محافظت کنند و در کنار آن، زمینه‌های حقوقی و مقرراتی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی در این حوزه تقویت شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان، یادگیری مستمر، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی و توجه هم‌زمان به سود اقتصادی و ارزش اجتماعی کسب‌وکارها را از الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و تأکید کرد: کسب‌وکارهای این حوزه باید بتوانند متناسب با تحولات فناوری و بازار، خود را بازآفرینی کنند و آثار فعالیت آن‌ها علاوه بر درآمدزایی، در بهبود زندگی جامعه نیز نمایان شود.