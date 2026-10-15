استاندار قم: ظرفیت مدارس استان پاسخگوی موج مهاجرت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر پنجشنبه در همایش خیرین مدرسه‌ساز استان قم با اشاره به نقش مدارس در تربیت و توانمندسازی دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه محیطی برای یادگیری مهارت‌های گوناگون و رشد اجتماعی و فرهنگی نسل آینده به شمار می‌رود و باید به این کارکرد مهم توجه ویژه‌ای داشت.



وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه ساخت مدارس افزود: با وجود اقدامات ارزشمند خیران و مسئولان در زمینه توسعه فضاهای آموزشی، همچنان نیاز استان به احداث مدارس جدید برطرف نشده است و ظرفیت موجود پاسخگوی تمام نیازهای آموزشی قم نیست.



استاندار قم با اشاره به روند مهاجرت به این استان تصریح کرد: افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های آموزشی وارد کرده است و توسعه مدارس باید متناسب با این شرایط دنبال شود تا امکان دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب فراهم شود.



بهنام‌جو با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه آموزش نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت گسترده‌تر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است و با توجه به روند افزایش نیازهای آموزشی، باید تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌های این بخش افزایش یابد.



مشارکت ملی به توسعه مدارس قم کمک می‌کند



وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خارج از استان گفت: موضوع مدرسه‌سازی در قم نباید تنها به توان و امکانات مجموعه‌های استانی محدود شود، بلکه لازم است سایر استان‌ها نیز در این مسیر مشارکت کنند و از ظرفیت‌های ملی برای تأمین نیازهای آموزشی قم بهره گرفته شود.



استاندار قم با اشاره به پیشنهاد برگزاری جشنواره ملی خیران مدرسه‌ساز در این استان افزود: برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه مناسبی برای جلب مشارکت خیران از سراسر کشور و افزایش ظرفیت ساخت مدارس در قم فراهم کند و امیدواریم با استفاده از این فرصت، گام‌های مؤثرتری برای توسعه فضاهای آموزشی برداشته شود.



بهنام‌جو همچنین از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه مدرسه‌سازی قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم همکاری میان مجموعه‌های اجرایی، خیران و فعالان این عرصه برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی استان تأکید کرد.



هنرستان‌ها به تجهیزات و امکانات نیاز دارند



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه مراکز آموزش مهارتی خاطرنشان کرد: در کنار ساخت فضاهای آموزشی، توجه به تأمین تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌ها نیز اهمیت دارد تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی مناسب، مهارت‌های تخصصی را فرا بگیرند.



استاندار قم با قدردانی از اعلام آمادگی مجموعه‌های مرتبط برای تأمین تجهیزات هنرستانی، بر ضرورت همراهی خیران و دستگاه‌های مسئول در تکمیل امکانات آموزشی تأکید کرد و توسعه هم‌زمان فضاهای آموزشی و تجهیزات مهارتی را از نیازهای این حوزه دانست.