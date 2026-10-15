گلشن: پرستاران با صبر و ایثار، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به همراه نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در بیمارستان شهید حسینپور با اشاره به میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران با تأسی از سیره و منش حضرت زینب(س)، با صبر، ایثار و تعهد در مسیر خدمت به بیماران گام برمیدارند و نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه ایفا میکنند.
فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت جایگاه پرستاران در نظام سلامت تصریح کرد: خدمات پرستاران تنها به مراقبتهای درمانی محدود نمیشود، بلکه همراهی با بیماران و خانوادههای آنان در شرایط دشوار، جلوهای ارزشمند از مسئولیتپذیری و انساندوستی است.
گلشن با قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر درمان شهرستان تأکید کرد: تکریم پرستاران و توجه به مطالبات و نیازهای این قشر زحمتکش، از موضوعات مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ارتقای کیفیت خدمات درمانی به تلاش و انگیزه نیروهای متعهد حوزه سلامت وابسته است.
گفتنی است فرماندار لنگرود به همراه جمعی از مسئولین این شهر از پرستاران بیمارستان شهید حسین پور که ۲۱٠ تن هستند، تجلیل کردند.
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