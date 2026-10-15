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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

گلشن: پرستاران با صبر و ایثار، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارند

گلشن: پرستاران با صبر و ایثار، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارند

لنگرود- فرماندار لنگرود با تأکید بر نقش پرستاران در ارتقای سلامت جامعه گفت: پرستاران با صبر، ایثار و تعهد، نقشی ارزشمند در حفظ سلامت مردم و همراهی با بیماران ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به همراه نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در بیمارستان شهید حسین‌پور با اشاره به میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران با تأسی از سیره و منش حضرت زینب(س)، با صبر، ایثار و تعهد در مسیر خدمت به بیماران گام برمی‌دارند و نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت جایگاه پرستاران در نظام سلامت تصریح کرد: خدمات پرستاران تنها به مراقبت‌های درمانی محدود نمی‌شود، بلکه همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان در شرایط دشوار، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی است.

گلشن با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان شهرستان تأکید کرد: تکریم پرستاران و توجه به مطالبات و نیازهای این قشر زحمتکش، از موضوعات مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ارتقای کیفیت خدمات درمانی به تلاش و انگیزه نیروهای متعهد حوزه سلامت وابسته است.

گفتنی است فرماندار لنگرود به همراه جمعی از مسئولین این شهر از پرستاران بیمارستان شهید حسین پور که ۲۱٠ تن هستند، تجلیل کردند.

کد مطلب 6978937

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