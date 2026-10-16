حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توان مادی و معنوی در مقابله با دشمنان اظهار کرد: قرآن کریم ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدها، مسلمانان را از غفلت نسبت به امکانات و ظرفیت‌های خود برحذر داشته است؛ موضوعی که توجه به آن در شرایط حساس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه نساء افزود: قرآن کریم هشدار می‌دهد که دشمنان در انتظار غفلت مسلمانان از سلاح‌ها و امکاناتشان هستند تا از این فرصت برای حمله و ضربه‌زدن استفاده کنند؛ بنابراین، شناخت دشمن، آگاهی از اهداف او و حفظ هوشیاری از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: غفلت می‌تواند انسان و جامعه را از شناخت درست شرایط و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود بازدارد؛ ازاین‌رو، باید همواره مراقب بود که دشمن از بی‌توجهی و غفلت ما برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری نکند.

دهشیری با طرح این پرسش که سرمایه‌ها و سلاح‌های واقعی یک ملت چیست، تصریح کرد: توانایی‌های یک کشور تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در کنار امکانات مادی، سرمایه‌های معنوی نیز وجود دارند که در تقویت روحیه و اراده مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال بیان کرد: خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به آماده‌سازی توان و امکانات برای مقابله با دشمنان سفارش می‌کند؛ بر همین اساس، برخورداری از توان دفاعی و تلاش برای تقویت ظرفیت‌های کشور از موضوعات مهم در حفظ آمادگی در برابر تهدیدها به شمار می‌رود.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی و موشکی کشور اضافه کرد: تلاش متخصصان و فعالان صنایع دفاعی در توسعه توان موشکی و تسلیحاتی، بخشی از ظرفیت‌های مادی کشور برای مقابله با تهدیدهاست؛ بااین‌حال، نباید از اهمیت سلاح معنوی و پشتوانه اعتقادی جامعه غافل شد.

دهشیری ادامه داد: هر اندازه یک کشور از امکانات و تجهیزات دفاعی برخوردار باشد، تقویت ایمان، امید و روحیه معنوی مردم نیز اهمیت دارد؛ زیرا این عوامل می‌توانند در پایداری جامعه و حفظ اراده آن در شرایط دشوار نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر جایگاه ایمان به خدا در تاریخ ادیان بیان کرد: ایمان به خدا از جمله عوامل مهمی است که در داستان زندگی پیامبران الهی و ایستادگی آنان در برابر قدرت‌های ستمگر مشاهده می‌شود؛ از جمله حضرت موسی(ع) در برابر فرعون و حضرت ابراهیم(ع) در برابر نمرود که با تکیه بر ایمان خود در مسیر دعوت الهی ایستادگی کردند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: پیامبر اعظم(ص) نیز در برابر مخالفان و دشمنان اسلام ایستادگی کرد و سیره پیامبر و اهل‌بیت(ع) نمونه‌هایی از پایداری در مسیر حق را پیش روی مسلمانان قرار می‌دهد.

دهشیری با اشاره به واقعه کربلا افزود: ایستادگی امام حسین(ع) و یاران ایشان در برابر سپاه پرشمار دشمن، نمونه‌ای از پایبندی به اعتقاد و ایستادگی در راه حق است؛ رویدادی که در طول تاریخ به یکی از مهم‌ترین الگوهای شجاعت، ایثار و مقاومت در فرهنگ اسلامی تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بیان کرد: ایمان به خدا، اعتقاد به هدف و همراهی مردم از جمله موضوعاتی است که در بررسی نهضت‌های بزرگ تاریخی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به خاطره‌ای از شهید مرتضی مطهری درباره دیدار با امام خمینی(ره) در پاریس تصریح کرد: در این خاطره نقل شده است که شهید مطهری پس از بازگشت از دیدار امام، در پاسخ به پرسش دوستانش درباره ویژگی‌های ایشان، به چهار نوع ایمان اشاره کرد؛ ایمان به خدا، ایمان به مردم، ایمان به راه انتخاب‌شده و ایمان به هدف.

دهشیری ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که ایمان به خدا در کنار اعتماد به مردم، باور به مسیر و اعتقاد به هدف، می‌تواند در شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ و عبور از دشواری‌ها تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به نقش توکل در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: در آموزه‌های قرآنی، توکل به خدا یکی از عوامل تقویت آرامش و پایداری انسان در برابر مشکلات است؛ چنان‌که حضرت موسی(ع) با بیان مضمون آیه «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» بر همراهی و هدایت الهی تأکید می‌کند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: انسان مؤمن باید در کنار تلاش و انجام وظیفه، به خداوند نیز توکل داشته باشد و اجازه ندهد تهدیدها و قدرت‌نمایی دیگران، امید و اراده او را تضعیف کند.

دهشیری با تأکید بر ضرورت توجه به دعا و توسل به اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: یکی دیگر از سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی، ارتباط با خداوند و توسل به اهل‌بیت(ع) است؛ موضوعی که در آموزه‌های دینی و توصیه‌های بزرگان دین مورد تأکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: قرائت زیارت عاشورا، دعای توسل و دعای فرج از جمله اعمال عبادی مورد توجه مؤمنان است و افراد باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، ارتباط معنوی با خداوند را حفظ کنند و در شرایط دشوار از دعا و درخواست یاری از پروردگار غافل نشوند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: دعا در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه تقویت امید و توجه انسان به خداوند را فراهم کند؛ ازاین‌رو، نباید در هیچ شرایطی ارتباط معنوی خود را با پروردگار فراموش کنیم.

دهشیری با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آل‌عمران خاطرنشان کرد: در این آیه، هنگامی که مؤمنان با تهدید دشمنان مواجه شدند، بر ایمان آنان افزوده شد و اعلام کردند که خداوند برای آنان کافی است و بهترین پشتیبان است؛ این آموزه قرآنی بر اهمیت ایمان و توکل در مواجهه با تهدیدها تأکید دارد.

وی ادامه داد: قدرت‌نمایی نظامی، نمایش تجهیزات و تهدیدهای دشمنان با هدف ایجاد ترس و تضعیف اراده ملت‌ها صورت می‌گیرد؛ اما جامعه‌ای که از ایمان، آگاهی و روحیه مقاومت برخوردار باشد، می‌تواند با حفظ هوشیاری و اتکا به ظرفیت‌های خود، در برابر این فشارها ایستادگی کند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا و مهدویت در تقویت روحیه مقاومت تصریح کرد: فرهنگ عاشورا، اعتقاد به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و جایگاه مرجعیت دینی از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در باورهای شیعه اهمیت دارند و می‌توانند در تقویت امید، مسئولیت‌پذیری و پایداری اجتماعی نقش داشته باشند.

دهشیری بیان کرد: فرهنگ عاشورا، الگوی ایثار و فداکاری را در برابر دیدگان جامعه قرار می‌دهد و اعتقاد به مهدویت نیز امید به آینده را تقویت می‌کند؛ در کنار این دو، هدایت دینی و شناخت وظایف شرعی می‌تواند به انسجام فکری و اجتماعی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مبانی اعتقادی جامعه بیان کرد: اگر باورهای دینی بر شناخت صحیح از قرآن و روایات استوار باشد، افراد در مواجهه با تبلیغات و فشارهای بیرونی از پشتوانه فکری بیشتری برخوردار خواهند بود؛ بنابراین، تقویت معرفت دینی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه اردستان در پایان با تأکید بر اینکه ایمان و توان معنوی باید در کنار تلاش و آمادگی عملی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی برای عبور از شرایط دشوار، به هوشیاری، تقویت سرمایه‌های معنوی، حفظ امید و انجام مسئولیت‌ها نیاز دارد و توجه هم‌زمان به توان مادی و معنوی می‌تواند در پایداری و انسجام جامعه مؤثر باشد.