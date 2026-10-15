حضور مردم توطئه دشمن برای ایجاد گسست میان ملت و نظام را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت فخری عصر پنجشنبه در حاشیه رزمایش جان‌فدا با تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س)، از حضور مردم، مسئولان، فرماندهان سپاه و انتظامی، امام جمعه و علمای شهرستان در این مراسم قدردانی کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک نهضت الهی، از همان روزهای نخست با هجمه‌های بی‌رحمانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مواجه شد و دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب، کینه‌ورزی و دشمنی خود را با ملت ایران آغاز کردند.

دفاع مقدس؛ نماد مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمن

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تحمیل جنگ هشت‌ساله به جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان با هدف تضعیف انقلاب اسلامی و از بین بردن دستاوردهای آن، جنگی طولانی را بر ملت ایران تحمیل کردند، اما مردم با مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن، اجازه ندادند اهداف شوم آنان محقق شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه دوران هشت‌ساله دفاع مقدس به برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد، تصریح کرد: ملت ایران در آن دوران با ایستادگی در برابر دشمنان، قدرت و عزت تازه‌ای به دست آورد و تمامی نقشه‌هایی را که برای شکست جمهوری اسلامی طراحی شده بود، نقش بر آب کرد.

فخری با اشاره به ادامه دشمنی‌ها پس از دوران دفاع مقدس بیان کرد: دشمنان پس از سال‌ها تلاش برای مقابله با انقلاب اسلامی، در قالب فتنه‌ها، آشوب‌ها و توطئه‌های مختلف به دنبال آن بودند که مردم را از صحنه خارج کنند و میان ملت و نظام اختلاف و جدایی به وجود آورند؛ آنان می‌خواستند این‌گونه القا کنند که مردم سهمی در پیروزی و استمرار انقلاب ندارند.

وی با اشاره به تحولات و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جنگ دوم و سوم، بار دیگر برای همه دنیا روشن شد که مردم ایران از ارکان اصلی پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی هستند و جمهوری اسلامی بدون حضور و مشارکت مردم معنا پیدا نمی‌کند.

حضور مردم، نقشه دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و نظام را ناکام گذاشت

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه دشمنان همچنان در تلاش‌اند میان مردم، رهبری و نظام گسست ایجاد کنند، گفت: تمام تلاش رسانه‌های دشمن بر این متمرکز شده است که به دنیا بقبولانند میان مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی فاصله افتاده است، در حالی که حضور مردم و ایستادگی آنان در حوادث اخیر، خلاف این ادعا را نشان داده است.

فخری با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان و دانشمندان کشور افزود: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان و دانشمندان ایران می‌تواند به اهداف خود برسد و نظام اسلامی را با مشکل مواجه کند، اما مردم با الگوگیری از شهدا و آموختن درس مقاومت و ایستادگی از آنان، بار دیگر در برابر دشمنان ایستادند.

وی با اشاره به مفهوم بعثت مردم در کنار بعثت پیامبران بیان کرد: همان‌گونه که بعثت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) زمینه رشد، پیشرفت و تعالی مردم را فراهم کرد، نهضت امام خمینی(ره) نیز با حضور و همراهی مردم به پیروزی رسید و مردم در مسیر انقلاب رشد کردند و نقش‌آفرین شدند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: انقلاب اسلامی یک نهضت مردمی است و بسیج نیز از متن مردم شکل گرفته است. امروز همه اقشار جامعه، از نوجوانان و دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه تا دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی، در صحنه حضور دارند و برای دفاع از کشور و مقابله با دشمن آماده‌اند.

فخری با تأکید بر نقش ایثار و فداکاری مردم در حفظ انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران از شهدا درس گرفته‌اند که در برابر دشمن باید مقاومت و ایستادگی کرد و با شجاعت در میدان حضور داشت؛ اگر این روحیه در میان مردم و رزمندگان وجود نداشت، دشمنان می‌توانستند به مطامع و اهداف خود دست پیدا کنند.

وی در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ، یکی از پاسداران پس از آنکه همسر، فرزندان، پدر، مادر و دیگر بستگان خود را در جریان موشک‌باران از دست داده بود، با وجود این مصیبت بزرگ، طلا و جواهرات باقی‌مانده از خانواده خود را که تنها دارایی او بود، نزد فرمانده‌اش آورد و درخواست کرد برای نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه افزود: این خاطره نشان می‌دهد که رزمندگان و مردم ایران در دوران دفاع مقدس چگونه از تمام هستی خود برای پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان مایه گذاشتند؛ روحیه‌ای که امروز نیز در میان ملت ایران وجود دارد.

فخری با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره فرجام ستمگران و پیروزی مظلومان بیان کرد: روزی که مظلومان به پیروزی برسند و پرچم افتخار را برافرازند، شکست و رسوایی دشمنان آشکار خواهد شد و استکبار جهانی در برابر ملت‌هایی که در مسیر حق ایستادگی کرده‌اند، به فضاحت کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقق این وعده نیازمند مقاومت و ایستادگی مردم است، گفت: همان‌گونه که امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر کنونی بر ایستادگی در برابر استکبار تأکید داشته‌اند، حضور مردم در میدان و حفظ روحیه مقاومت از الزامات مقابله با دشمنان است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» اظهار کرد: مؤمنان نباید در مسیر مبارزه دچار ضعف و اندوه شوند؛ هرچند نگرانی و تأثر از حوادث و شهادت عزیزان طبیعی است، اما باید با ایمان و امید به آینده، مسیر مقاومت را ادامه داد.

فخری با بیان اینکه ایران اسلامی در شرایط کنونی در میدان مقابله با دشمن از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است، افزود: مردم باید با حفظ هوشیاری و حضور در صحنه، اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

پیشرفت توان موشکی و پهپادی ایران، عامل بازدارندگی در برابر دشمن است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال حمله مجدد آمریکا به ایران گفت: دشمن از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران آگاه است و حضور مردم در صحنه، در کنار قدرت دفاعی کشور، از عوامل بازدارنده در برابر تجاوزات دشمن به شمار می‌رود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که برد موشک‌های ایران به چه میزان است و نیروهای مسلح کشور نیز در حوزه موشکی، پهپادی، پدافندی و فناوری‌های مرتبط با هوافضا به پیشرفت‌های خود ادامه می‌دهند.

فخری با اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با فرماندهان عالی‌رتبه سپاه اظهار کرد: فرماندهان سپاه بر آمادگی نیروهای خود برای جانفشانی تا آخرین قطره خون تأکید کرده‌اند و تولیدات و توانمندی‌های دفاعی کشور نیز با جدیت در حال پیشرفت است.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در مسیر تقویت ظرفیت‌های دفاعی حرکت می‌کنند و تا زمانی که دشمن از اقدامات خصمانه خود دست برندارد، روحیه مقاومت و آمادگی برای دفاع از کشور ادامه خواهد داشت.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه در پایان با اشاره به سخنی از شهید حاج مهدی باکری درباره خستگی‌ناپذیری رزمندگان گفت: شهید باکری تأکید داشت که در وجود ما خستگی معنا ندارد و باید آن‌قدر تلاش کنیم که خستگی از ما خسته شود؛ این روحیه باید در میان مردم و مسئولان حفظ شود.

فخری در پایان ضمن قدردانی از فرماندهان سپاه و انتظامی، امام جمعه، علمای شهرستان، مسئولان و اقشار مختلف مردم که در رزمایش جان‌فدا حضور داشتند، از تلاش و همراهی برگزارکنندگان این مراسم تجلیل کرد.