پوستر اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان کردستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان عصر پنجشنبه در رونمایی از پوستر نخستین اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان استان کردستان که در راستای برگزاری کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان، روز ۱۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: این اجلاسیه رویدادی است که برای پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تبیین نقش آنان در تاریخ معاصر اجرا می‌شود.

حمیدرضا گوهری، در این آیین با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جدید، اظهار کرد: شهدای کودک و نوجوان نمادهایی ماندگار از شجاعت، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های انسانی و ملی هستند و معرفی زندگی و آرمان‌های آنان می‌تواند در تقویت هویت ملی و مسئولیت‌پذیری نسل امروز مؤثر باشد.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی و مشارکت دانش‌آموزان و اعضای کودک و نوجوان، زمینه‌ای برای معرفی اثرگذار و متناسب با نیازهای نسل جدید از زندگی و آرمان‌های شهدا فراهم کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان اینکه روایت هنرمندانه زندگی شهدا می‌تواند ارتباط نسل امروز با ارزش‌های ایثار و فداکاری را تقویت کند، بر نقش برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در ماندگاری این مفاهیم تأکید کرد.

گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب و کودکان غزه

نخستین اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان کردستان روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و شهدای کودک و نوجوان دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را گرامی می‌دارد.

در این مراسم همچنین یاد و نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای مظلوم غزه گرامی داشته خواهد شد.

این اجلاسیه با حضور دانش‌آموزان و اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برگزار می‌شود و معرفی الگوهای الهام‌بخش، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل آینده با فداکاری‌های شهدای کودک و نوجوان را دنبال می‌کند.