به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، داود شمس، در آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور، با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت ناوگان آمبولانسی کشور اظهار داشت: تأمین و نوسازی آمبولانس‌ها نیازمند تأمین منابع مالی مناسب است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و مسئولان در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، اعتبارات ویژه‌ای برای توسعه ناوگان آمبولانس کشور پیش‌بینی کنند.

وی افزود: توسعه ناوگان آمبولانس علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال بیماران و مصدومان، در برخی مناطق می‌تواند به کاهش هزینه‌های حوزه سلامت نیز کمک کند؛ چراکه با افزایش ظرفیت انتقال و امکان رساندن بیماران به مراکز درمانی مجهز در کوتاه‌ترین زمان، در برخی مناطق نیاز به استقرار بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز کاهش می‌یابد و می‌توان از ظرفیت مراکز درمانی موجود به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

شمس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ناوگان آمبولانسی کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون دو مرحله توزیع آمبولانس انجام شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امیدواریم تا پایان سال تعداد آمبولانس‌های توزیع‌ شده به دو برابر افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت تأمین منابع اعتباری مورد نیاز، بخشی از نیازهای واقعی اعلام‌شده از سوی واحدهای تخصصی نیز تأمین خواهد شد.

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت کیفیت و تجهیزات آمبولانس‌ها خاطرنشان کرد: آمبولانس یک خودروی تخصصی است و هرچه از نظر فنی و تجهیزات در سطح بالاتری قرار داشته باشد، انتقال ایمن بیماران و مصدومان با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.

وی درباره روند تأمین آمبولانس‌های مورد نیاز کشور نیز گفت: خرید آمبولانس معمولاً از طریق برگزاری مناقصه های بین‌المللی انجام می‌شود و در آخرین مناقصه نیز تعدادی از شرکت‌های خارجی حضور داشتند، اما شرکت‌های داخلی نیز توانمندی مناسبی در زمینه تجهیز و تکمیل آمبولانس‌ها از خود نشان داده‌اند.

شمس ادامه داد: در حال حاضر شاسی خودروها از خارج کشور تأمین و فرآیند تجهیز و تبدیل آنها به آمبولانس در داخل انجام می‌شود و امیدواریم با توسعه توانمندی خودروسازان داخلی، در آینده امکان تأمین کامل آمبولانس از طریق تولیدات داخلی فراهم شود؛ موضوعی که می‌تواند سرعت تأمین آمبولانس و تقویت ناوگان اورژانس کشور را افزایش دهد.