آمنه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آمادگی خانواده‌ها در برابر مخاطرات طبیعی، اظهار کرد: خانه و خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه دارند و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند از شدت آسیب‌های ناشی از حوادث و بلایا بکاهد.

وی با اشاره به شعار امسال بزرگداشت روز جهانی کاهش خطر بلایا با عنوان «تاب‌آوری را از خانه آغاز کنیم»، افزود: این مناسبت فرصتی برای یادآوری ضرورت پیشگیری از حوادث قابل اجتناب و تقویت همکاری و مشارکت عمومی در مسیر ایجاد جامعه‌ای ایمن‌تر است.

آموزش خانواده‌ها گامی برای کاهش خسارات بلایا

حسینی با بیان اینکه پیشگیری، محور اصلی برنامه‌های کاهش خطر بلایاست، تصریح کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و افزایش آمادگی منازل می‌تواند خسارات جانی، مالی و معیشتی ناشی از حوادث را به حداقل برساند.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی اعضای خانواده از شیوه مواجهه با بحران‌های ناگهانی همچون سیل، زلزله و سرمای شدید، گفت: ایمن‌سازی خانه‌ها و آمادگی در برابر مخاطرات تدریجی و طولانی‌مدت نیز در ارتقای تاب‌آوری خانواده و جامعه اهمیت دارد.

کارشناس مسئول مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دسترسی به سامانه‌های هشدار اولیه و اطلاعات معتبر درباره مخاطرات را از عوامل مؤثر در افزایش آمادگی عمومی برشمرد و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری برای کاهش خطر بلایا در سطح خانواده، زمینه‌ساز افزایش ایمنی و تاب‌آوری جامعه در آینده است.

اجرای برنامه‌های مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت کردستان

حسینی با اشاره به اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث و بلایا، اظهار کرد: ارزیابی مخاطرات احتمالی، بررسی خطر و آسیب‌پذیری و تدوین برنامه‌های کاهش آسیب‌پذیری سازه‌ای و غیرسازه‌ای از جمله برنامه‌های این معاونت است.

وی، تدوین و به‌روزرسانی برنامه پاسخ حوزه بهداشت در برابر حوادث و بلایا در منازل و اجرای برنامه دارت در سامانه سیب را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

این کارشناس مسئول همچنین از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مانورهای دورمیزی و عملیاتی برای ارتقای آمادگی کارکنان حوزه بهداشت خبر داد و افزود: آموزش عمومی جمعیت تحت پوشش برای افزایش آمادگی در برابر بلایا نیز در دستور کار قرار دارد.

هفته کاهش خطر بلایا؛ فرصتی برای ترویج فرهنگ آمادگی

هفته کاهش خطر بلایا از ۲۰ تا ۲۷ مهرماه با محورهای مختلفی در حوزه ایمنی و تاب‌آوری برگزار می‌شود. سلامت انسان، سلامت روان خانواده، ایمن‌سازی خانه‌ها، تربیت کودکان اجتماعی، اقدامات ساده برای تاب‌آوری منازل، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی و اقتصاد خانواده از موضوعات پیش‌بینی‌شده در روزشمار این هفته است.

توجه به این محورها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت فرهنگ آمادگی در برابر بلایا را فراهم کند.