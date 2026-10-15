به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معیری پور بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به برخورداری قزوین از شبکه راه‌های شریانی و آزادراهی، کمبود زیرساخت‌های راه روستایی را یکی از چالش‌های توسعه استان دانست.

وی اظهار کرد: اگرچه قزوین در حوزه راه‌های شریانی و بزرگراهی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، در بخش راه‌های فرعی و روستایی با عقب‌ماندگی تاریخی مواجه بوده و جبران این فاصله به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به سهم بالای راه‌های روستایی از شبکه راه‌های استان گفت: قزوین یک‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر راه شریانی و پنج‌هزار و ۳۳۲ کیلومتر راه روستایی دارد که از مجموع راه‌های روستایی، تنها ۲ هزار و ۶۷۵ کیلومتر آسفالت شده است.

معیری با استناد به آمار مربوط به روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار افزود: بر اساس آمار پایان دولت سیزدهم، ۱۳۳ روستای استان از راه آسفالته برخوردار نبودند، اما طبق سالنامه آماری منتشرشده، این تعداد به ۱۱۸ روستا کاهش یافته است.

وی ادامه داد: میزان برخورداری روستاهای استان از راه آسفالته نیز از ۸۱ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته، با این حال همچنان از میانگین کشوری که ۸۶ درصد اعلام شده، پایین‌تر هستیم.

آسفالت ۱۱۷ کیلومتر راه روستایی در سال گذشته

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، عملیات آسفالت ۱۱۷ کیلومتر راه روستایی در استان انجام شد که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته، رکورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

معیری درباره عملکرد شش‌ماهه سال جاری نیز اظهار کرد: تاکنون ۶۶ کیلومتر از راه‌های روستایی استان بهسازی و آسفالت شده و زیرسازی ۴۷ کیلومتر دیگر نیز به پایان رسیده و این مسیرها آماده آسفالت هستند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها افزود: با وجود آماده بودن این مسیرها، محدودیت‌های مالی مانع از اجرای عملیات آسفالت در بخشی از آن‌ها شده است.

درخواست تأمین قیر و اعتبار برای توسعه راه‌های روستایی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت، خواستار تأمین قیر، مصالح مورد نیاز و منابع مالی اجرای پروژه‌های راه روستایی شد.

معیری با اشاره به گستردگی نیازهای استان در این بخش گفت: برای اجرای حدود ۶۵۰ کیلومتر راه‌سازی و ۷۰۰ کیلومتر روکش آسفالت، نزدیک به ۱۰.۵ همت اعتبار نیاز است.

وی تأکید کرد: با تأمین منابع و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز و جمعیت روستاها، می‌توان روند توسعه راه‌های روستایی را سرعت بخشید و فاصله استان با میانگین کشوری را کاهش داد.