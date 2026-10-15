سردار موسوی: حضرت زینب(س) الگویی برای پرستاران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار آمده است: قرآن کریم می‌فرماید: هر کس انسانی را حیات بخشد، چنان است که گویی همه انسانها را زنده کرده است مائده،۳۲ حضرت‌زینب‌سلام‌الله‌علیها، معنای عمیق این آیه را به ما نشان دادند؛ آنجا که در کربلا، با جهاد تبیین خود، جانهای مرده را حیات بخشیدند و آنجا که پس از عاشورا، با ایفای نقشی بی‌بدیل در پرستاری از امام زمان خویش و بازماندگان کربلا، رسالت پرستاری را به زیباترین شکل به تصویر کشیدند.

در ادامه این پیام آمده است: امروز نیز حضرت‌زینب سلام‌الله‌علیها الگویی برای پرستاران اند؛ چراکه پرستاری، صرفا درمان یک زخم نیست، بلکه گاهی مظهر صفت حیات‌بخشی الهی است. گاهی حضور به‌موقع یک امدادگر خانواده هایی را به زندگی بازمی‌گرداند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام خود آورده است: در این مناسبت، شایسته است از شهدای پرستاری یادکنیم که با بذل جان خویش از سلامت جامعه پاسداری نمودند؛ ازشهدای پرستار دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، تا شهدای سلامت روزهای سخت کرونا و شهیده‌ی‌پرستاری که در حوادث تلخ دی‌ماه گذشته شمع وار سوخت و به شهادت رسید.

سردار موسوی در پیام خود یادآور شده است: نام گذاری این روز بهانه ای است تا از تمام مدافعان سلامت و امدادگرانی که در جنگ تحمیلی دوم وسوم، با مجاهدت و ایثارگری های خود التیام بخش زخم ها و دردهای مجروحین این دفاع مقدس شدند قدردانی کنم، مردمی که به واسطه توحش دشمن آمریکایی_صهیونیستی مورد آسیب قرار گرفتند و در سخت ترین لحظات، حضور گرم شما پرستاران عزیز را مایه‌ی آرامش خود می‌یافتند. همچنین بابت تمام مجاهدت‌های خالصانه و شجاعانه امدادگرانی که در میدان نبرد با رزمندگان همراهی نمودند کمال امتنان را دارم.

در ادامه این پیام آمده است: در این میان، برخود لازم میدانم از خانواده‌های ایثارگر و صبور جانبازان این دفاع مقدس یاد نمایم؛ به‌ویژه همسران و مادرانی که در کنار تحمل‌مصیبت‌های سنگین وارده به سبب مجروحیت عزیزانشان، با عشق، صبوری و استقامت، نقشی بزرگ و ماندگار در تداوم راه ایثار و خدمت ایفا نمودند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان پیام خود آورده است: اینجانب از همه کسانی که وصفشان ذکر شد و یا قلم یارای وصف‌عمل خالصانه آنها را نداشت صمیمانه سپاسگذارم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه عزیزان را مسئلت دارم.