به گزارش خبرنگار مهر، شیرین مافی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار کرد: تمامی راه‌های روستایی بخش مرکزی آبیک آسفالت شده‌اند، اما این مسیرها به روکش آسفالت و بهسازی نیاز دارند.

وی با اشاره به مطالبات روستاییان در حوزه ارتباطات افزود: تلفن همراه امروز دیگر یک وسیله لوکس نیست، بلکه ابزاری ضروری برای دسترسی مردم به خدمات دولت و انجام امور روزمره است؛ با این حال، ضعف پوشش ارتباطی و کمبود تجهیزات مخابراتی در برخی مناطق همچنان از مشکلات روستاهاست.

بخشدار مرکزی آبیک ادامه داد: مردم انتظار دارند در قبال هزینه‌ای که برای خدمات تلفن پرداخت می‌کنند، از خدمات مناسب و پایدار برخوردار باشند؛ اما در برخی موارد، ضعف زیرساخت‌ها بهانه‌ای برای ارائه نشدن خدمات مطلوب عنوان می‌شود.

مافی با تأکید بر ضرورت تقویت سبک زندگی و ظرفیت‌های تولیدی روستاها، به اهمیت اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که انرژی به یکی از محورهای مهم تحولات جهانی تبدیل شده است، تقویت تولید روستایی و حمایت از کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی گندم‌کاران خرد با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، افزود: پایین بودن صرفه اقتصادی تولید و تناسب نداشتن قیمت محصولات با هزینه‌های تولید، کشاورزان را به سمت مشاغل کاذب سوق می‌دهد؛ از این رو، لازم است در سیاست‌های حمایتی، شرایط تولید و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.

بخشدار مرکزی آبیک همچنین خواستار توجه به شرایط مناطق کوهستانی در برنامه‌ریزی برای بهسازی راه‌ها شد و تأکید کرد: طرح‌هایی که برای توسعه روستاها تعریف می‌شوند، باید پیوست فرهنگی داشته باشند.

مافی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به فرهنگ بومی و شیوه زندگی روستاییان می‌تواند مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها را کاهش دهد و هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد؛ بنابراین، توسعه روستایی باید با شناخت ظرفیت‌های محلی و مشارکت واقعی اهالی دنبال شود.