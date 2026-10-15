به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و تولیدی استان اظهار کرد: قزوین با وجود برخورداری از بیش از هزار روستا و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی، همچنان با محرومیت‌هایی روبه‌روست که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وسعت برخی بخش‌های استان و پراکندگی روستاها، دسترسی به خدمات را دشوار کرده است، افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات مشترک مردم در مناطق روستایی، بهسازی و آسفالت راه‌هاست؛ زیرا بدون راه مناسب، توسعه بوم‌گردی، اشتغال روستایی، کشاورزی و مهاجرت معکوس به روستاها با مشکل مواجه می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان گفت: قزوین در این شاخص رتبه بیست‌ودوم کشور را دارد و تأمین قیر رایگان و اعتبار مورد نیاز برای بهسازی مسیرها باید با جدیت دنبال شود.

ضعف پوشش ارتباطی در روستاهای قزوین

محمدبیگی با اشاره به مشکلات پوشش تلفن همراه و اینترنت در مناطقی از جمله کوهین، الموت غربی، الموت شرقی، طارم و بخش مرکزی قزوین بیان کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت ارتباطات و افتتاح برخی طرح‌های ارتباطی، روستاهای متعددی همچنان از پوشش مناسب اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه برخوردار نیستند.

وی همچنین خواستار بازگشت و توسعه خدمات تلفن ثابت روستایی شد و گفت: هزینه استفاده از تلفن همراه برای برخی خانوارهای روستایی بالاست و باید راهکارهایی برای دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه مردم به خدمات ارتباطی در نظر گرفته شود.

لزوم بازنگری در فهرست مناطق محروم

این نماینده مجلس با اشاره به بازنگری فهرست مناطق محروم کشور اظهار کرد: هنوز درباره وضعیت برخی مناطق استان از جمله طارم و الموت نگرانی‌هایی وجود دارد و لازم است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، مشکلات دسترسی به آب شرب، آب کشاورزی، راه، اینترنت و گازرسانی به‌طور دقیق بررسی شود.

محمدبیگی همچنین ارتقای تقسیمات کشوری را از مطالبات استان دانست و خواستار بررسی شهرستان‌شدن طارم و الموت، ایجاد بخش در آقابابا و ارتقای تقسیمات اقبالیه شد.

وی تأکید کرد: بزرگ‌بودن محدوده برخی بخش‌ها در کنار کمبود زیرساخت‌ها، ارائه خدمات و توسعه متوازن را دشوار می‌کند و توجه به ساختار تقسیمات کشوری می‌تواند در بهبود مدیریت و خدمات‌رسانی نقش داشته باشد.

محمدبیگی با اشاره به مشکلات کشاورزان دشت قزوین در پی انتقال آب طالقان به تهران گفت: به گفته وی، حدود ۸۰ هزار بهره‌بردار در این دشت فعالیت دارند و بخشی از آنان به دلیل محدودیت منابع آب نتوانسته‌اند کشت خود را انجام دهند.

وی افزود: به گفته کشاورزان، با وجود تبعات این وضعیت بر تولید و معیشت آنان، جبران خسارت مناسبی از سوی دستگاه‌های مسئول انجام نشده و بسیاری از بهره‌برداران نیز جایگزین شغلی ندارند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس خواستار پیگیری موضوع از سوی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی شد و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و تأمین منابع آب مورد نیاز مناطق روستایی تأکید کرد.

توسعه گردشگری روستایی با تأمین اعتبار

محمدبیگی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان، خواستار استفاده از ظرفیت مالیات نشان‌دار برای اجرای طرح‌های ویژه در مناطق روستایی شد و از الموت، گنبدها و کاروانسراهای تاریخی، قلعه لمبسر، قلعه سمیران و آثار تاریخی مناطق افشاریه و آوج به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های قابل توجه استان نام برد.

وی توسعه گردشگری روستایی، ایجاد بازارچه‌های بین‌راهی و بازارچه‌های ویژه زنان روستایی، تکمیل زنجیره اشتغال و ایجاد نواحی صنعتی و صنایع تبدیلی سبز را از راهکارهای تقویت اقتصاد روستاها برشمرد.

محمدبیگی همچنین بر ضرورت ایجاد بوستان‌های خانواده و کودک در روستاها و توجه بیشتر به سرانه ورزشی مناطق روستایی تأکید کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نیروی بهورز در کشور گفت: به گفته وی، کشور با کمبود حدود چهار هزار بهورز مواجه است و در استان قزوین نیز بیش از ۲۰۰ بهورز بازنشسته شده‌اند.

وی با انتقاد از نبود برنامه روشن برای جایگزینی این نیروها، نسبت به تضعیف خدمات بهداشتی در روستاها هشدار داد و با اشاره به اعتراض مردم در روستای عبدل‌آباد، بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی تأکید کرد.

محمدبیگی همچنین خواستار اختصاص سهمیه ویژه اورژانس هوایی برای مناطق کوهستانی استان شد و گفت: در مناطق صعب‌العبور، تأخیر در انتقال بیماران می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد. وی توسعه مراکز درمانی و رفع کمبودهای بیمارستانی را نیز از نیازهای استان دانست.

ضرورت اصلاح بیمه روستاییان و حمایت از زنان روستایی

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار اجرای بیمه زنان روستایی دارای سه فرزند و بیشتر شد و گفت: باید سازوکار تأمین سهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سهم بودجه قانون حمایت از خانواده مطابق قانون اصلاح شود.

محمدبیگی همچنین نسبت به محدودشدن پوشش خدمات سلامت برای برخی روستاییان بر اساس دهک درآمدی هشدار داد و تأکید کرد: دسترسی به خدمات درمانی باید با توجه به شرایط جغرافیایی و دشواری دسترسی مردم به مراکز سلامت نیز بررسی شود.

تأکید بر حفظ هویت روستایی در طرح‌های مسکن

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری در طرح‌های هادی و الگوی مسکن روستایی شد و گفت: الگوی خانه‌سازی روستایی نباید به‌گونه‌ای باشد که امکان حفظ سبک زندگی، فعالیت‌های سنتی و معیشت خانوارهای روستایی را از بین ببرد.

وی با اشاره به بالا بودن جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در برخی مناطق روستایی، تأکید کرد: به جای اتکای صرف به گسترش حمایت‌های امدادی، باید با تأمین آب، راه و زیرساخت‌های تولیدی و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی، زمینه توانمندسازی خانوارها فراهم شود.

محمدبیگی در پایان خواستار افزایش اعتبارات محرومیت‌زدایی برای مناطق طارم سفلی، الموت، کوهین و بخش‌هایی از بخش مرکزی و آبیک شد و گفت: با سرمایه‌گذاری هدفمند در روستاها می‌توان فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرد و از خالی‌شدن روستاها و تضعیف زیست‌بوم روستایی جلوگیری کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری سهم آب مناطق روستایی از سرشاخه‌های شاهرود و تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق کم‌برخوردار، از جمله با تعیین تکلیف طرح‌های سد گورمانک و سد رود، شد.