نگرانی پنتاگون درباره تاثیر جنایت میناب بر انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های ارشد وزارت جنگ آمریکا قصد دارند انتشار گزارش داخلی درباره حمله به مدرسه‌ای در میناب در جنوب ایران را دست‌کم تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تأخیر بیندازند.

بر اساس این گزارش، افرادی که به دلیل محرمانه بودن رایزنی‌ها و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند مشاوران «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، این برنامه را به برخی کارکنان پنتاگون اطلاع داده‌اند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود.

گزارش بلومبرگ در حالی مطرح می‌شود که حمله به مدرسه میناب و نحوه شناسایی هدف، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز درباره عملکرد نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران تبدیل شده است. بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که اطلاعات قدیمی، به‌روزرسانی‌نشدن داده‌های مربوط به محل مدرسه و ضعف در فرایند بررسی اهداف، از عوامل مؤثر در وقوع این حمله بوده‌اند.

این رسانه همچنین گزارش داده بود که برخی کارکنان پنتاگون در ساعات اولیه پس از حمله از احتمال مسئولیت آمریکا آگاه شده بودند؛ با این حال، گزارش نهایی تحقیقات نظامی تاکنون به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر درباره مسئولیت واشنگتن در این حمله اظهاراتی مطرح کرده بود، اما دولت آمریکا هنوز به‌طور رسمی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.

حمله به مدرسه میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) رخ داد و به کشته‌شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان و غیرنظامیان انجامید. گزارش‌های رسانه‌ای و بررسی‌های بین‌المللی درباره ابعاد این حمله، پرسش‌هایی درباره دقت اطلاعات نظامی آمریکا و رعایت الزامات حفاظت از غیرنظامیان مطرح کرده‌اند.