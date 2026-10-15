عباسپور: توسعه قزوین باید از مسیر عدالت و توجه به مناطق محروم بگذرد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، عدالت را از اصول مورد تأکید قرآن و اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: توسعه زمانی می‌تواند به پیشرفت واقعی منجر شود که عدالت در توزیع امکانات و توجه به مناطق محروم در آن رعایت شود.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شعار دولت چهاردهم در زمینه عدالت افزود: توجه به مناطق دورافتاده و محروم باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد؛ چراکه حتی اقداماتی که در مناطق برخوردار کوچک به شمار می‌روند، ممکن است برای مردم مناطق محروم بسیار مهم و اثرگذار باشند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با قدردانی از اقدامات استاندار قزوین در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی، به پروژه انتقال آب از طالقان به غرب استان اشاره کرد و گفت: این طرح از پروژه‌های مهم استان است که برای تأمین آب مناطق مختلف از جمله تاکستان و ضیاءآباد دنبال می‌شود.

عباسپور همچنین به طرح بیمارستان پاسارگاد اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده است، از پیگیری‌های اخیر برای پیشبرد آن خبر داد.

ظرفیت‌های تاریخی بوئین‌زهرا و آوج مغفول مانده است

وی در ادامه با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری برخی شهرستان‌های استان گفت: منطقه سگزآباد در شهرستان بوئین‌زهرا از پیشینه تاریخی چند هزارساله برخوردار است، اما ظرفیت‌های این منطقه و دیگر جاذبه‌های تاریخی استان آن‌گونه که باید معرفی و برای توسعه گردشگری از آن‌ها استفاده نشده است.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی مناطق مختلف استان، از جمله الموت و سگزآباد، خواستار توزیع متوازن اعتبارات و توجه به جاذبه‌های شهرستان‌های کمتر برخوردار شد.

عباسپور همچنین با اشاره به محدودیت زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان آوج اظهار کرد: این شهرستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی، از برخی امکانات مورد نیاز برای جذب گردشگر، از جمله زیرساخت‌های مناسب گردشگری و اقامتی، محروم است.

وی با اشاره به ظرفیت آبگرم یله‌گنبد و دیگر جاذبه‌های استان، بر ضرورت توجه عملی به این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی تأکید کرد.

هشدار درباره چالش تأمین آب روستاهای آوج

عباسپور یکی دیگر از مسائل مهم مناطق روستایی را تأمین آب شرب و کشاورزی دانست و گفت: بخش‌هایی از شهرستان آوج در دوره‌های کم‌بارشی با مشکلات جدی تأمین آب مواجه می‌شوند و تعدادی از روستاها نیز همچنان برای دسترسی به منابع پایدار آب با چالش روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره طرح‌های آبی استان از مجلس هشتم تاکنون، خواستار بررسی دقیق وضعیت روستاهای نیازمند تأمین آب شد و تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های استانی نباید شهرستان‌ها و روستاهای محروم از قلم بیفتند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره آسفالت راه‌های روستایی استان گفت: در سال گذشته ۱۱۷ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است، اما لازم است سهم شهرستان بوئین‌زهرا از این اقدامات به‌صورت دقیق مشخص شود تا میزان توجه به مناطق مختلف استان قابل ارزیابی باشد.

وی با اشاره به گستردگی اراضی کشاورزی این حوزه انتخابیه، خواستار توجه بیشتر به نیازهای زیرساختی روستاها و توزیع عادلانه اعتبارات متناسب با وسعت و شرایط مناطق شد.

عباسپور در پایان با تأکید بر ضرورت بازدید میدانی مسئولان از مناطق محروم گفت: از معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم دعوت خواهد کرد تا با حضور در شهرستان بوئین‌زهرا، مسائل و ظرفیت‌های این منطقه را از نزدیک بررسی کند.

وی تأکید کرد: عدالت در توسعه زمانی محقق می‌شود که علاوه بر پروژه‌های بزرگ استانی، نیازهای اساسی روستاها و شهرستان‌های کمتر برخوردار نیز در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.