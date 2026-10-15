به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و تاریخی استان اظهار کرد: قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید و امنیت غذایی کشور، در کنار توانمندی‌های اقتصادی، با مشکلات انباشته‌ای در حوزه روستایی مواجه است که باید به‌صورت هدفمند برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روستایی افزود: طی دو سال گذشته، ۱۸۵ کیلومتر راه روستایی در استان احداث یا بهسازی شده و حدود ۲ همت از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به این حوزه اختصاص یافته است.

استاندار قزوین با بیان اینکه مشکلات روستاها تنها به راه و زیرساخت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پس از تغییرات ساختاری در نظام روستایی، بخشی از جمعیت مولد روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند و امروز در برخی مناطق، جمعیت سالمند سهم بیشتری از ساکنان را تشکیل می‌دهد. برای جلوگیری از تداوم این روند، باید اقتصاد روستا تقویت و زمینه اشتغال پایدار فراهم شود.

اجرای طرح‌های آبرسانی و گازرسانی در روستاها

نوذری با اشاره به اقدامات استان در حوزه آب روستایی گفت: در دو سال گذشته، حدود ۳۰۲ کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی اجرا شده و حفر پنج حلقه چاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تأمین آب روستاهای استان با دشواری‌های خاصی همراه است، افزود: در برخی مناطق، عملیات حفر چاه تا عمق حدود ۲۲۰ متر پیش رفته و با وجود محدودیت‌ها، اجرای طرح‌های آبرسانی با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار قزوین همچنین از گازرسانی به ۵۹ روستا در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، حدود ۶ هزار مشترک جدید به شبکه گاز استان اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در اجرای پروژه‌های عمرانی استان بیان کرد: ساخت ۳۰ مدرسه با مشارکت صنایع و اجرای طرح انتقال آب با همکاری مجموعه‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و مشارکت‌های بین‌بخشی دنبال شده است.

تأکید بر اشتغال و نشاط اجتماعی در روستاها

نوذری اشتغال را مهم‌ترین مسئله امروز روستاییان دانست و گفت: حتی اگر راه، مدرسه و شبکه آب و گاز به روستاها برسد، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی، ماندگاری جمعیت در این مناطق تضمین نخواهد شد.

وی افزود: سیاست‌گذاری توسعه روستایی باید به‌گونه‌ای باشد که روستاییان بتوانند در محل زندگی خود فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای تأمین معاش ناچار به مهاجرت نشوند.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت توجه به نشاط اجتماعی و مسائل فرهنگی در روستاها تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌های محصولات کشاورزی از جمله گردو، بادام و انگور، در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند به تقویت هویت محلی و پویایی زندگی روستایی کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان از جمله کاروانسرای محمدآباد، آثار تاریخی الموت و آبگرم یله‌گنبد، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی تأکید کرد.

نوذری با اشاره به تفاوت شرایط و مشکلات مناطق مختلف استان پیشنهاد کرد نشست تخصصی جداگانه‌ای برای بررسی مسائل روستایی قزوین با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برگزار شود.

وی گفت: برخی مناطق استان با محرومیت‌ها و چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند و لازم است مسائل آن‌ها به‌صورت متمرکز بررسی و برای رفع مشکلات انباشته‌شده راهکارهای اجرایی تدوین شود.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری، تأکید کرد: توسعه روستاها زمانی به نتیجه می‌رسد که زیرساخت‌ها در کنار اشتغال، نشاط اجتماعی و تقویت اقتصاد محلی قرار گیرند و امکان زندگی پایدار برای ساکنان این مناطق فراهم شود.