به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به ضرورت کاهش فاصله مناطق محروم با میانگین شاخص‌های توسعه کشور اظهار کرد: مبنای فعالیت دولت، تحقق عدالت است و باید منابع و سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای هدایت شود که مناطق برخوردار از محرومیت تاریخی بتوانند به سطح قابل‌قبولی از توسعه برسند.

وی با اشاره به شاخص‌های زیرساختی مورد توجه در برنامه‌های توسعه روستایی افزود: راه‌های روستایی، آبخیزداری، احیای قنوات و بهسازی مدارس سنگی از جمله محورهایی است که در تفاهم‌ها و برنامه‌های اجرایی دنبال می‌شود و بخش مهمی از مطالبات مطرح‌شده در سفرهای استانی نیز به همین حوزه‌ها اختصاص دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تنش آبی روستاها گفت: مسئله آب از موضوعات راهبردی و حساس در مناطق مختلف کشور است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های مرتبط، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنیم.

حسین‌زاده همچنین از همکاری با سازمان نوسازی مدارس و سازمان برنامه و بودجه برای حذف مدارس سنگی خبر داد و گفت: در این زمینه سه همت از اعتبارات محرومیت‌زدایی اختصاص یافته است. همچنین با وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با راه‌های روستایی همکاری می‌کنیم.

توسعه روستاها با حمایت مقطعی محقق نمی‌شود

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیران در حوزه توسعه روستایی بیان کرد: باید از رویکرد صرفاً حمایتی فاصله بگیریم و به سمت توانمندسازی حرکت کنیم؛ زیرا اگر رابطه دستگاه‌های اجرایی و حتی خیران با جوامع محلی فقط بر حمایت‌های مقطعی استوار باشد، اقتصاد پایدار و اشتغال ماندگار در روستاها و مناطق عشایری شکل نمی‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: برای تحقق این هدف، از ظرفیت صندوق توسعه ملی و همکاری بانک‌ها استفاده شده و تفاهم‌نامه‌هایی برای تأمین منابع مالی مناطق کم‌برخوردار به امضا رسیده است.

حسین‌زاده با بیان اینکه برنامه‌های اقتصادی باید بر پایه زنجیره‌های تولید طراحی شوند، تصریح کرد: نباید صرفاً به ایجاد اشتغال‌های خرد و پراکنده بسنده کنیم؛ بلکه باید مسیر تولید تا عرضه محصول به بازار را طراحی کنیم تا تولیدکننده اصلی سهم بیشتری از ارزش ایجادشده ببرد و واسطه‌گری، مانع بهره‌مندی او از درآمد واقعی تولید نشود.

وی با اشاره به تعریف ۱۲ زنجیره اقتصادی در برنامه‌های این معاونت گفت: انتخاب زنجیره‌ها در هر استان بر اساس ظرفیت‌های بومی انجام می‌شود. گیاهان دارویی، دام سبک، زنبورداری، شتر و مزارع خورشیدی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم گردشگری را نیز از زمینه‌های مهم سرمایه‌گذاری در استان‌ها دانست و افزود: ظرفیت‌های هر استان باید شناسایی و برای تبدیل آن‌ها به ثروت و درآمد پایدار برنامه‌ریزی شود.

ظرفیت‌های قزوین باید به ارزش اقتصادی تبدیل شود

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین خاطرنشان کرد: مدیران نباید همه راه‌حل‌ها را در اعتبارات دولتی جست‌وجو کنند؛ بلکه باید برای خلق ثروت و ارزش افزوده از ظرفیت‌های موجود استان برنامه داشته باشند. دولت نیز در این مسیر در کنار مدیران و مردم خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان‌ها گفت: در این نمایشگاه ۲۵۰ غرفه استانی برای معرفی ظرفیت‌ها برپا شد که ۱۵۰ غرفه به عرضه و فروش محصولات اختصاص داشت. همچنین برنامه‌ریزی برای ارتباط ۵۰ استارتاپ و مجموعه فناور با ظرفیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به استقبال بازدیدکنندگان از معرفی ظرفیت‌های محلی، بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت برای عرضه محصولات و معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف کشور تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نابرابری فرصت‌های آموزشی و ورزشی در برخی مناطق گفت: ممکن است در یک منطقه دانش‌آموزان مستعدی حضور داشته باشند، اما امکان دسترسی مناسب به آموزش یا فراهم‌شدن شرایط لازم برای موفقیت در کنکور را نداشته باشند. در حوزه ورزش نیز شناسایی استعدادها و سرمایه‌گذاری برای پرورش آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

حسین‌زاده با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیران و نمایندگان استان، از جمله مشکلات دسترسی به اینترنت، پوشش تلفن همراه و تلفن ثابت، گفت: این مسائل و سایر موارد مطرح‌شده را یادداشت کرده‌ام و قرار است هفته آینده با حضور استاندار قزوین، جلسه‌ای برای بررسی نظام مسائل و ظرفیت‌های استان برگزار شود.

وی افزود: در این جلسه، هم کمبودها و مشکلات مناطق مختلف و هم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان بررسی خواهد شد تا بتوان درباره راهکارهای عادلانه و متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنوع فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: قزوین می‌تواند نماد همبستگی ملی و همدلی میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف باشد و باید از شکل‌گیری فضای دوقطبی و چندقطبی در جامعه پرهیز کرد.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت همراهی مدیران با مردم در شرایط دشوار کشور گفت: توسعه ایران از مسیر خدمت صادقانه و وفادارانه به مردم می‌گذرد و دولت باید با تمام توان در کنار ملت باشد.