به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر درباره استفاده از حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی هشدار داد و اعلام کرد این مناطق در معرض حملات احتمالی ارتش یمن قرار دارند.

وی در پیامی اعلام کرد نیروهای مسلح یمن هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران را درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تجدید می‌کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان هدف هستند و منطقه عملیاتی نیروهای مسلح محسوب می‌شوند. فرودگاه‌های مکه و مدینه از این هشدار مستثنا شده‌اند.

این هشدار در شرایطی مطرح شده است که در روزهای اخیر حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عربستان، از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و پایگاه هوایی خمیس مشیط، اصابت کردند.