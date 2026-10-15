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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

یمن: حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان ناامن است

یمن: حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان ناامن است

سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره استفاده از حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان به مسافران هشدار داد و آنها را منطقه عملیاتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر درباره استفاده از حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی هشدار داد و اعلام کرد این مناطق در معرض حملات احتمالی ارتش یمن قرار دارند.

وی در پیامی اعلام کرد نیروهای مسلح یمن هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران را درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تجدید می‌کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان هدف هستند و منطقه عملیاتی نیروهای مسلح محسوب می‌شوند. فرودگاه‌های مکه و مدینه از این هشدار مستثنا شده‌اند.

این هشدار در شرایطی مطرح شده است که در روزهای اخیر حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عربستان، از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و پایگاه هوایی خمیس مشیط، اصابت کردند.

کد مطلب 6978977

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