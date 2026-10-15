به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان عصر پنجشنبه پروژه تأمین پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در روستای چاه‌سیاهی از توابع بخش مرکزی شهرستان قلعه‌گنج، با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب طرح ملی خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) افتتاح شد.



این پروژه با راه‌اندازی سایت جدید همراه اول و بهره‌گیری از فناوری‌های نسل دوم (۲G) و چهارم (۴G)، امکان دسترسی ۳۹ خانوار با جمعیت ۱۱۱ نفر را به اینترنت پرسرعت فراهم کرده است.



همچنین در جریان این مراسم، ارتباط وبیناری از طریق زیرساخت فیبر نوری از شمالی‌ترین روستای قلعه‌گنج تا جنوبی‌ترین نقطه شهرستان برقرار و آزمایش سرعت شبکه به‌صورت وبیناری از مرکز رمشک انجام گرفت و به تأیید رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این آیین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود در زمینه واردات تجهیزات مخابراتی و محدودیت‌های اعتباری، اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل قبول و شایسته تقدیر است.

علی‌اصغر ذاکری هرندی، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در جنوب استان کرمان افزود: انتظار می‌رود در پنج ماه پایانی سال، مشکلات ارتباطی استان، به‌ویژه در مسیرهای ارتباطی، مناطق عشایری و روستاهای کم‌برخوردار از اینترنت، با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بهبود دسترسی به خدمات ارتباطی می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات دانش‌آموزان، جامعه عشایری و ساکنان مناطق دورافتاده مؤثر باشد و امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موانع موجود در این حوزه برطرف شود.



ذاکری هرندی، همچنین از پیگیری موضوع آب منطقه چاهکوه قلعه‌گنج خبر داد و بر ضرورت اهتمام مسئولان برای رسیدگی به این مسئله تأکید کرد.