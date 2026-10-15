سردار موحد: پرستاران نماد صبر زینبی و ایثار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر پنجشنبه در جمع پرستاران با تأکید بر نقش پرستاران در حفظ سلامت جامعه، آنان را نماد صبر، تعهد و ازخودگذشتگی دانست و گفت: پرستاران با تأسی از سیره حضرت زینب کبری (س)، با خدمت صادقانه به بیماران، نقش مهمی در تقویت امید و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا در این دیدار، ضمن تبریک روز پرستار به فعالان حوزه سلامت، اظهار کرد: پرستاران با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، در کنار بیماران حضور دارند و با تلفیق دانش تخصصی، عطوفت و انسان‌دوستی، در روند درمان و بهبود شرایط روحی بیماران نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه پرستاری در نظام سلامت افزود: مراقبت از بیماران تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نیست، بلکه ایجاد امید، آرامش‌بخشی و توجه به نیازهای روحی و عاطفی آنان نیز از مسئولیت‌های مهم این قشر به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، تلاش‌های پرستاران شایسته قدردانی است.

موحد حضور در بیمارستان ولایت را فرصتی برای تجلیل از خدمات مجموعه درمانی دانست و تصریح کرد: در این بازدید، به همراه مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا و جمعی از مسئولان، ضمن دیدار با کادر درمان، از زحمات و فداکاری‌های کارکنان این مرکز قدردانی کردیم.

وی همچنین با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با بیماران و مراجعان بیمارستان ولایت خاطرنشان کرد: ابراز رضایت آنان از خدمات ارائه‌شده و نحوه برخورد کادر درمان، مایه خرسندی است و تلاش پزشکان، پرستاران و مجموعه مدیریتی بیمارستان در خدمت‌رسانی به مردم را نشان می‌دهد.

فرمانده سپاه کربلا در پایان با قدردانی از رئیس بیمارستان، اعضای تیم مدیریتی، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان این مرکز، برای فعالان حوزه سلامت آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون کرد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، نیز با اشاره به سیره حضرت زینب کبری (س)، ایشان را الگوی ماندگار صبر، شجاعت و ایثار دانست و گفت: پرستاران با مراقبت مستمر از بیماران و تلاش برای حفظ سلامت مردم، مسئولیتی ارزشمند بر عهده دارند و بخش مهمی از آرامش جامعه مرهون خدمات آنان است.

وی با بیان اینکه ایثار و فداکاری از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب (س) بود، افزود: آن حضرت پس از واقعه عاشورا، با وجود تحمل مصائب سنگین، مسئولیت مراقبت از کودکان و بازماندگان شهدا و حمایت از امام سجاد (ع) را بر عهده گرفتند و با صبر و استقامت، الگویی ماندگار از پایداری در مسیر حق به نمایش گذاشتند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا در پایان ضمن تبریک روز پرستار، از خدمات و فداکاری‌های جامعه پرستاری قدردانی کرد و نقش آنان را در مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه ارزشمند دانست.