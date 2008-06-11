دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی برگزار شد

جاکارتا - خبرگزاری مهر : دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی با حضور دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و خانم نیگستو وزیر تجارت اندونزی و هیئتهای اقتصادی و تجاری دو کشور از تاریخ 20 لغایت 22 خرداد ماه سالجاری در جاکارتا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجلاس افتتاحیه این اجلاس سه روزه وزرای مسئول کمیسیون مشترک طی سخنانی به سطخ رو به گسترش روابط و دیدارهای مقامات بلند پایه از جمله روسای جمهور دوکشور و نیز اسناد امضاء شده اشاره کرده و اظهار امیدواری کردند که برگزاری این اجلاس زمینه ساز عملی نمودن یاداشت تفاهم منعقه بین دو کشور شود.



نشست مشترک تجاری



در ادامه کار کمیسیون ، نشست مشترک تجاری با حضور مسئولین دو کشور و تجار بخش خصوصی برگزار و طرفین در خصوص نحوه افزایش روابط اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور تبادل نظر کردند.



امضای اسناد همکاری



در خلال جلسات این کمیسیون پنج سند یادداشت تفاهم دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی؛ یادداشت تفاهم همکاریهای زیست محیطی؛ یادداشت تفاهم همکاریهای نمایشگاهی؛ یادداشت تفاهم کمیته مشترک تجاری؛ برنامه اجرایی همکاریهای بهداشتی در زمینه واکن به امضاء رسید.



در پایان کار اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی وزرای دو کشور با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در زمینه همکاری فیمابین پاسخ دادند.