به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بعدازظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از برقراری مجدد پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد به مقصد تهران و بالعکس از هفته آینده خبر داد.

وی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر استاندار لرستان از طریق شرکت فرودگاه‌های کشور، زمینه ازسرگیری پروازهای مسیر خرم‌آباد ـ تهران پس از چند ماه وقفه فراهم شده است و این پروازها از هفته آینده دوباره برقرار می‌شود.

ازسرگیری پروازهای تهران پس از چند ماه وقفه

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط هوایی مرکز استان با پایتخت افزود: ازسرگیری پروازهای خرم‌آباد ـ تهران و بالعکس، در راستای تسهیل رفت‌وآمد مسافران و بهبود دسترسی هوایی استان دنبال شده است.

کرم‌زاده با بیان اینکه برقراری مجدد این مسیر هوایی با پیگیری‌های استاندار لرستان از طریق شرکت فرودگاه‌های کشور انجام می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با آغاز دوباره پروازها، امکان استفاده از خدمات حمل‌ونقل هوایی در این مسیر برای شهروندان فراهم شود.

پیگیری برای برقراری مجدد پروازهای خرم‌آباد ـ مشهد

وی در ادامه به وضعیت پروازهای مسیر خرم‌آباد ـ مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها برای برقراری مجدد پروازهای خرم‌آباد به مقصد مشهد و بالعکس نیز در حال انجام است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد که با تداوم پیگیری‌ها، این مسیر پروازی نیز در آینده نزدیک دوباره برقرار شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ازسرگیری پروازهای خرم‌آباد ـ تهران برای هفته آینده اعلام شده و پیگیری‌ها برای بازگشت پروازهای مسیر مشهد نیز ادامه دارد.

از تجاوز دشمن تا ازسرگیری پروازهای فرودگاه خرم‌آباد

فرودگاه شهدای خرم‌آباد در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ هدف حمله هوایی قرار گرفت. سعید پورعلی، روز ۱۸ فروردین‌ماه، از وقوع این حمله خبر داد و اعلام کرد که این حادثه تلفات انسانی نداشته است.

دو روز بعد، در ۲۰ فروردین‌ماه، هوشنگ بازوند، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به خسارت‌های واردشده به فرودگاه‌های کشور اعلام کرد که فرودگاه خرم‌آباد نیز در جریان حملات آسیب دیده و سامانه‌های راداری آن دچار خسارت شده‌اند. وی از پیگیری شرکت فرودگاه‌ها برای برآورد خسارت‌ها و انجام تعمیرات خبر داده بود.

همچنین طی هفته جاری دو پرواز فوق‌العاده برای روزهای ۲۱ و ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مسیرهای خرم‌آباد ـ تهران و تهران ـ خرم‌آباد انجام شد؛ تا بعد از چندماه این فرودگاه شاهد فرود هواپیما باشد.