سحری: کد پیامکی راه تشخیص اصالت کالاهای دارای نشان استاندارد است

مهدی سحری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: استعلام کد پیامکی درج‌شده روی محصولات، راهکاری برای بررسی اعتبار پروانه استاندارد و اطمینان از اصالت کالا است.

وی در برنامه زنده رادیویی «ڕۆژمیر» و به مناسبت روز جهانی استاندارد، با تشریح نقش استاندارد در تأمین سلامت و ایمنی جامعه، افزود: اعطای پروانه و نشان استاندارد بر اساس ضوابط فنی و بررسی‌های کارشناسی گروه‌های تخصصی انجام می‌شود و واحدهای تولیدی موظف به رعایت الزامات تعیین‌شده هستند.

مدیرکل استاندارد کردستان در پاسخ به پرسشی درباره جعل نشان استاندارد روی برخی محصولات گفت: متأسفانه در مواردی شاهد جعل این علامت بوده‌ایم، اما وقوع چنین مواردی به معنای ضعف نشان استاندارد نیست؛ چراکه پروانه‌های معتبر دارای کد پیامکی اختصاصی برای اصالت‌سنجی هستند.

سحری از شهروندان خواست پیش از اعتماد به نشان درج‌شده روی کالا، از طریق کد پیامکی مربوطه نسبت به بررسی اعتبار آن اقدام کنند تا از اصالت محصول اطمینان بیشتری داشته باشند.

تأکید بر خرید کالاهای استاندارد و حمایت از تولید داخلی

وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در تولید محصولات صنعتی و خوراکی، بر ضرورت توجه مصرف‌کنندگان به نشان معتبر استاندارد هنگام خرید تأکید کرد.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین با دعوت مردم به حمایت از تولیدات داخلی استان خاطرنشان کرد: محصولات خوراکی و صنعتی تولیدشده در کردستان از کیفیت و ایمنی بالایی برخوردارند و توجه به استانداردها و خرید آگاهانه می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان متعهد و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.