اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در الشتر، فیروزآباد و نورآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه برنامه‌های خود در استان لرستان، با اجرای برنامه در چند شهر و منطقه روستایی، فرصت بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کرد.

این تماشاخانه طی یک برنامه شش‌روزه در شهرهای مختلف استان حضور یافته و با اجرای برنامه‌های خود، در مسیر گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف حرکت کرده است.

الشتر میزبان هفدهمین اجرای تماشاخانه سیار

هفدهمین اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر الشتر، مرکز شهرستان سلسله، برگزار شد.

این اجرا بخشی از برنامه سفر شش‌روزه تماشاخانه سیار در لرستان بود که با هدف حضور در مناطق مختلف استان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به برنامه‌های فرهنگی و هنری دنبال شد.

هجدهمین اجرا در شهر فیروزآباد

مچنین تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در شهر فیروزآباد از توابع شهرستان سلسله حضور یافت و هجدهمین اجرای خود را در این منطقه برگزار کرد.

نورآباد میزبان نوزدهمین اجرای تماشاخانه سیار

نوزدهمین اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر نورآباد، مرکز شهرستان دلفان، برگزار شد.

چراغ؛ مقصد بیستمین اجرا در بخش برخوردار

طی هفته جاری تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری به روستای چراغ از توابع بخش برخوردار شهرستان دلفان رسید و بیستمین اجرای خود را در این روستا برگزار کرد.