کارگاه مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی در سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش استفاده کودکان از ابزارهای دیجیتال و ضرورت مدیریت حضور آنان در فضای مجازی، عصر پنجشنبه محور کارگاه آموزشی «روان‌درمانی کودکان وابسته به گوشی، تبلت و فضای مجازی» بود که با تدریس هلاله کریمی در کتابخانه عمومی شهید امینی سقز برگزار شد.

این کارگاه با هدف آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره پیامدهای استفاده بی‌رویه کودکان از ابزارهای دیجیتال و آشنایی با شیوه‌های مدیریت صحیح مصرف رسانه‌ای فرزندان برگزار شد.

در این نشست آموزشی، تأثیر استفاده بیش از حد از گوشی‌های هوشمند، تبلت و فضای مجازی بر سلامت روان، تمرکز، کیفیت خواب و روابط اجتماعی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت توجه والدین به الگوی مصرف رسانه‌ای فرزندان و نظارت آگاهانه بر مدت‌زمان استفاده آنان از ابزارهای دیجیتال تأکید شد؛ موضوعی که در کنار توجه به نیازهای سنی کودکان، می‌تواند به شکل‌گیری عادت‌های سالم در استفاده از فناوری کمک کند.

تقویت ارتباط خانوادگی؛ راهکاری برای مدیریت فضای مجازی

هلاله کریمی در این کارگاه راهکارهایی برای مدیریت استفاده کودکان از گوشی و فضای مجازی ارائه کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت ارتباط عاطفی والدین و فرزندان، اختصاص زمان کافی برای گفت‌وگو و تعامل خانوادگی و تعیین محدودیت‌های متناسب با سن کودک اشاره کرد.

فراهم‌کردن فرصت مشارکت کودکان در فعالیت‌های جایگزین همچون بازی‌های گروهی، کتاب‌خوانی، نقاشی و فعالیت‌های خلاقانه نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در کارگاه، ایجاد تعادل میان استفاده از فناوری و حضور در فعالیت‌های فردی و اجتماعی می‌تواند به تقویت مهارت‌های ارتباطی، پرورش خلاقیت و شکل‌گیری عادت‌های سالم در کودکان کمک کند.

برگزاری این کارگاه در راستای نقش فرهنگی و آموزشی کتابخانه‌های عمومی و تقویت مهارت‌های فرزندپروری انجام شد.

کتابخانه‌های عمومی علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی می‌توانند زمینه ارتقای آگاهی والدین درباره نیازهای تربیتی کودکان و نوجوانان و حمایت از رشد سالم آنان را فراهم کنند.