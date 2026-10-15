به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته مولدسازی آموزش‌وپرورش استان لرستان بعدازظهر پنج شنبه با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌ها و پیگیری اقدامات مرتبط با مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده برگزار شد.

در این نشست، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، با اشاره به پیش‌بینی تحقق بیش از یک همت منابع از محل مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، اظهار کرد: مولدسازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌های راکد به منابع قابل استفاده در مسیر توسعه آموزش‌وپرورش است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود افزود: منابع حاصل از این فرایند می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های آموزشی، بهبود امکانات مدارس، تأمین تجهیزات مورد نیاز و اجرای برنامه‌های کیفیت‌بخشی به آموزش نقش مؤثری ایفا کند.

مولدسازی؛ فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده صرفاً یک فرایند مالی نیست، تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌ریزی هدفمند آموزش‌وپرورش برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی استان به شمار می‌رود.

سهرابی ادامه داد: هدف از مولدسازی، فراهم‌کردن زمینه استفاده مؤثر از دارایی‌هایی است که در شرایط فعلی بهره‌برداری مناسبی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد تا ظرفیت این اموال در مسیر توسعه امکانات آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی افزود: منابع حاصل از این فرایند باید متناسب با نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش و با رویکردی برنامه‌محور به کار گرفته شود تا نتایج آن در بهبود زیرساخت‌ها، تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان قابل مشاهده باشد.

شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده در مناطق مختلف استان

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی دارایی‌های موجود در مناطق مختلف استان گفت: هر ظرفیت یا دارایی بلااستفاده باید با ارزیابی دقیق و در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان بهره‌برداری مؤثر از آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و بررسی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم کند و به آموزش‌وپرورش کمک کند تا بخشی از نیازهای مدارس را از طریق بهره‌گیری از دارایی‌های در دسترس پیگیری کند.

سهرابی تأکید کرد: در این مسیر، رعایت قوانین و مقررات و انجام بررسی‌های کارشناسی، از الزامات اصلی اجرای برنامه مولدسازی است تا ظرفیت‌های راکد در جهت اهداف توسعه‌ای آموزش‌وپرورش به کار گرفته شوند.

تأکید بر برنامه‌ریزی، نظارت و تحقق نتایج ملموس

وی با اشاره به ضرورت پیشبرد هماهنگ برنامه‌ها در بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش اظهار کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و منابع در دسترس، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای مرحله‌به‌مرحله، نظارت مستمر و اصلاح روندها بر اساس نتایج به‌دست‌آمده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان افزود: رویکرد این مجموعه آن است که اقدامات مرتبط با مولدسازی به‌صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های آموزشی دنبال شود تا منابع حاصل از آن در مسیر تقویت امکانات مدارس و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت قرار گیرد.

سهرابی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط یادگیری دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان بیش از پیش فراهم شود.