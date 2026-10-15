به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه نقاشی با حضور کودکان و مددجویان دارای معلولیت جسمی، حرکتی و ذهنی عصر پنجشنبه در مرکز توانبخشی روزانه میلاد دیواندره برگزار شد؛ برنامه‌ای فرهنگی که با هدف تقویت اعتمادبه‌نفس، افزایش نشاط و توسعه مشارکت اجتماعی مددجویان تدارک دیده شد.

این برنامه به مناسبت هفته ملی کودک و با یادبود شهدای دانش‌آموز میناب، به همت مرکز توانبخشی روزانه میلاد دیواندره برگزار شد و شرکت‌کنندگان با خلق آثار نقاشی، بخشی از خلاقیت‌ها و استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند.

این مسابقه علاوه بر فراهم کردن فضایی برای فعالیت هنری کودکان و مددجویان، با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، تقویت روحیه و افزایش اعتمادبه‌نفس آنان برگزار شد.

توجه به ظرفیت‌های فردی مددجویان و فراهم کردن فرصت حضور فعال آنان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از محورهای مورد توجه در این رویداد بود.

در پایان این برنامه، به منظور قدردانی از حضور و تلاش شرکت‌کنندگان، هدایایی به آنان اهدا شد.