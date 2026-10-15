به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند، عصر پنج شنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی اراضی دولتی و وصول مطالبات دولت به رسانه‌ها اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، کارشناسان این مدیریت با نظارت مستمر بر اجرای قراردادهای اجاره و پیگیری مطالبات، موفق به وصول و واریز بیش از ۷ میلیارد ریال از عواید اجاره‌بهای اراضی دولتی به حساب خزانه دولت شدند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت بهینه اموال دولتی و احقاق حقوق بیت‌المال از اولویت‌های اصلی این مجموعه است، افزود: تمامی قراردادهای مربوط به اراضی دولتی باید با دقت و نظارت مستمر پیگیری شوند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

نظارت بر قراردادهای اجاره و ساماندهی اراضی دولتی

مدیر امور اراضی لرستان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت اراضی دولتی تصریح کرد: ساماندهی و انتظام‌بخشی به واگذاری‌ها، از جمله اقداماتی است که با هدف اجرای تکالیف قانونی و شفاف‌سازی نحوه بهره‌برداری از این اراضی در دستور کار قرار دارد.

کردعلیوند ادامه داد: نظارت بر اراضی دولتی صرفاً به جلوگیری از تغییر کاربری محدود نمی‌شود، بلکه نحوه بهره‌برداری از زمین‌هایی که به‌صورت استیجاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته‌اند نیز باید به‌طور مستمر بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت امور اراضی استان متعهد است با رصد دقیق مفاد قراردادهای اجاره، از بهره‌برداری قانونی از اراضی دولتی اطمینان حاصل کند و مانع از هرگونه تضییع حقوق عمومی شود.

شفافیت در واگذاری‌ها و پیگیری مطالبات دولت

مدیر امور اراضی لرستان با تأکید بر اینکه وصول مطالبات معوق تنها بخشی از وظایف این مدیریت است، گفت: ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و نظم‌بخشی به وضعیت اراضی دولتی نیز از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم این روند در نیمه دوم سال نیز انجام شده است تا بهره‌برداران، ضمن رعایت مفاد قراردادهای منعقدشده، حقوق دولت را در موعد مقرر پرداخت کنند.

کردعلیوند تأکید کرد: پیگیری مستمر تعهدات قراردادی و وصول به‌موقع اجاره‌بها، از جمله اقداماتی است که در راستای مدیریت صحیح اموال دولتی و صیانت از منابع عمومی دنبال می‌شود.

برخورد قانونی با بهره‌برداران متخلف

مدیر امور اراضی لرستان با بیان اینکه صیانت از انفال و اراضی دولتی نیازمند همکاری همه بهره‌برداران است، از مستأجران و استفاده‌کنندگان این اراضی خواست با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تمدید به‌موقع قراردادهای خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با بهره‌بردارانی که بدون قرارداد معتبر از اراضی دولتی استفاده می‌کنند یا مفاد قراردادهای خود را رعایت نمی‌کنند، به‌صورت مستمر در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

کردعلیوند در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه‌های ملی اظهار کرد: مدیریت امور اراضی استان با نظارت بر قراردادهای اجاره، پیگیری مطالبات و ساماندهی وضعیت واگذاری‌ها، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تضییع منابع عمومی را دنبال می‌کند.