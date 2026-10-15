فعال شدن آژیرهای خطر در نجران؛ عدن هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی در مصاحبه با خبرگزاری سبأ از هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی عملیات نظامی و انبارهای تسلیحاتی وابسته به افسران سعودی در کاخ «معاشیق» در شهر عدن خبر داد.

این منبع نظامی اعلام کرد که مقر عملیات نظامی تحت مدیریت افسران سعودی در این کاخ هدف حمله قرار گرفته است.

به گفته این منبع، انبارهای تسلیحات و مهمات وابسته به نیروهای همسو با عربستان نیز در جریان این حمله هدف قرار گرفته‌اند.

کاخ معاشیق در شهر عدن واقع شده و از مراکز مهم سیاسی و حکومتی یمن به شمار می‌رود.

منابع خبری پنجشنبه ۲۳ مهر، همچنین از فعال شدن آژیرهای خطر در شهر نجران عربستان سعودی و شنیده شدن چندین انفجار در این منطقه خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صدای انفجارها در نجران شنیده شده است؛ با این حال، جزئیات بیشتری درباره علت انفجارها، خسارت‌های احتمالی و تلفات ناشی از این رویداد منتشر نشده است.