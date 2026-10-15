به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری هفته ملی «ایران جان، استان مرکزی ایران»، برنامه رادیویی «سایه به سایه» با مشارکت رادیو شهری بروجرد و رادیو آفتاب استان مرکزی، به معرفی پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مردم لرستان و استان مرکزی می‌پردازد.

این برنامه با تمرکز بر اشتراکات تاریخی، آیین‌ها، آداب‌ورسوم و ظرفیت‌های فرهنگی دو استان، تلاش دارد زمینه شناخت متقابل بیشتر میان مردم مناطق هم‌جوار و تقویت تعاملات فرهنگی را فراهم کند.

«سایه به سایه»؛ روایت پیوندهای فرهنگی دو استان

برنامه «سایه به سایه» با نگاهی به نزدیکی‌های فرهنگی و اجتماعی لرستان و مرکزی، به بررسی ریشه‌ها و اشتراکاتی می‌پردازد که در گذر زمان میان مردم این دو منطقه شکل گرفته است.

معرفی آیین‌ها و سنت‌های بومی، بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پرداختن به پیوندهای تاریخی، از محورهای پیش‌بینی‌شده برای این برنامه مشترک است؛ رویکردی که می‌تواند به شناخت بهتر مخاطبان از ویژگی‌های فرهنگی دو استان کمک کند.

سه فرکانس برای یک روایت مشترک

اجرای مشترک رادیو لرستان، رادیو آفتاب استان مرکزی و رادیو شهری بروجرد، فرصتی برای هم‌افزایی رسانه‌ای و بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی مناطق هم‌جوار فراهم می‌کند.

این همکاری با هدف تقویت همدلی، افزایش شناخت متقابل و ایجاد زمینه تعامل بیشتر میان مردم لرستان و مرکزی شکل گرفته است؛ دو استانی که همسایگی جغرافیایی آن‌ها بستری برای ارتباطات و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است.

زمان و نحوه پخش برنامه

برنامه رادیویی «سایه به سایه» روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، به‌صورت هم‌زمان از رادیو لرستان، رادیو آفتاب استان مرکزی و رادیو شهری بروجرد پخش می‌شود.

این برنامه در چارچوب هفته ملی «ایران جان، استان مرکزی ایران» و با محوریت معرفی اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو استان، تلاش دارد صدای پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم منطقه را از زاگرس تا سرزمین آفتاب به گوش مخاطبان برساند.